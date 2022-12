Baka Joška Gvardiola otkrila je što se još jučer u njihovoj obitelji slavilo uz uspjeh njezinog unuka

Junak sinoćnje utakmice protiv Belgije, reprezentativac Joško Gvardiol (20) imao je poseban dan. Osim što je bio ključni igrač i svojim potezima pokazao zašto je najbolji stoper današnjice, u njegovoj obitelji bilo je dvostruko slavlje. Naime, Joškov djed Zvonko proslavio je okrugli 80.rođendan, a njegovi roditelji proslavili su godišnjicu braka.

- Joškov djed, a moj suprug Zvonko slavi svoj okrugli osamdeseti rođendan, a roditelji našeg nogometaša godišnjicu braka, tako da bi nam pobjeda svima bila dar za veliku obljetnicu - rekla je Joškova baka Milka za Zadarski list. Inače, Joškovi baka i djed žive u Novigradu u blizini Zadra, a mladi nogometaš tamo je proveo puno ljeta.

- Ma nemam riječi za opisati ponos i sreću koju osjećam. Moj mali Joško na ponos je cijeloj obitelji, stvarno smo presretni što ga imamo. Zove me često, a i jako voli doći u Novigrad. Vjerujem kako je pred njim blistava budućnost - ponosna je baka.

Nogometna zvijezda odrasla je na zagrebačkim Srednjacima, no njegova obitelj podrijetlom je iz Novigrada pa mještani ne skrivaju ponos što je Joško rodom iz njihovog kraja.

- Joška se sjećam još kao dječačića kad je trčao ovdje po stepenicama. Uvijek je bio otvoren, spreman razgovarati, a posljednji put smo se sreli ovoga ljeta na jednoj ribarskoj feštici. Mislim se neki dan kako je prebrzo odrastao, već je čovjek i pol - rekli su.

Inače, Joška je jučer u Kataru podržala cijela obitelj, a uz roditelje su na tribinama bile i njegove sestre Lorena i Franka koje su nakon sjajne utakmice podijelile i djelić atmosfere sa stadiona.

Nakon dramatične utakmice podijelile su njegovu fotografiju uz koju su poručile: ''Naš ponos''. Franka je također podijelila snimku kada je Joško došao u zagrljaj majke, a ove fotografije oduševile su sve.

Foto: John Sibley/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group F - Croatia v Belgium - Ahmad Bin Ali Stadium, Al Rayyan, Qatar - December 1, 2022 Croatia's Josko Gvardiol celebrates after the match as Croatia qualify for the knockout stages REUTERS/John Sibley Photo: John Sibley/REUTERS Joško je nedavno otkrio koliko mu znači obitelj te da mu jako nedostaju, a svoje roditelje počastio je kućom nakon što je potpisao za njemački klub RB Leipzig.

- Jesam, počastio sam ih. Oni su se sa sestrama dogovorili što im se sviđa. U okolici Zagreba, na putu prema Samoboru - kazao je tada Joško koji je često na utakmice, kada je igrao u Dinamu, putovao tramvajem, a često je znao otići i do Dolca nakon treninga te praviti ocu društvo u ribarnici.

Mladi stoper meta je brojnih europskih velikana, a skromni dečko sa Srednjaka zaludio je svijet.

VIDEO Ivana Knoll pozirala na plaži u Dohi i otkrila kako se nosi s titulom najseksi navijačice