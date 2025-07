Serija je neopravdano nisko ocijenjena jer ima napetosti, ima priče, ima misterije

Smoke, Apple TV+

Evo jedne serije čija tematika itekako ima veze s nama. Iako se sve događa u Americi. Radi se, naime, o piromanima. “Smoke”, odnosno “Dim”, serija je nastala prema podcastu “Firebug” koji se bavio zločinima Johna Leonarda Orra, jednog od najpoznatijih američkih piromana. Taj Orr proglašen je za serijskog piromana, masovnog ubojicu, a bio je zapravo vatrogascem, čak i kapetan te istražitelj požara u kalifornijskom gradu Glendale. Za nas je serija neopravdano nisko ocijenjena jer ima napetosti, ima priče, ima misterije oko tajanstvenog piromana koji luta i pali sjeverozapadom američke pacičke obale. No, istražitelji Dave Gudsen i Michelle

Calderon imaju i osobnih situacija, raspadaju se brakovi, vode se tajne ljubavne veze i tome slično, ali sve plasirano s dovoljno intenziteta da se isprepleće s istragom neuhvatljivog palitelja koji je možda i netko sasvim blizu. Možda je to razlog što serija nije bolje ocijenjena, osobne su priče gotovo istog intenziteta kao i glavna, no opet je ona glavna, a to je lov na piromana, jasna i vrlo lako pratljiva. Taron Egerton, sve do prije par godina iznimno obećavajuća mlada zvijezda, u zadnje se vrijeme koncentrirala na naslove za Apple TV+ gdje odlično surađuje i s tvorcem ove serije, Dennisom Lehaneom. S njim je Egerton prije dvije godine imao hit seriju “Black Bird”, pa se tako, logično, očekivalo puno i od ove. U toj je seriji i Greg Kinnear, kao i u ovoj, očito je da se taj trojac dobro snalazi. Partnerica Egertonu je u seriji intrigantna Jurnee Smollett u ulozi detektivke Calderon koja je iznimno dobra, reklo bi se čak i za dužinu bolja od Egertona. Skriveni je adut lik Freddyja Fasana kojeg tumači Ntare Guma Mbaho Mwine, američko-ugandski glumac, koji je seriji donio iznimno intrigantnog lika koji je u krugu sumnjivaca za paleži. Priče dvoje detektiva i ona Fasanova polako se spajaju, serija još nije otišla dovoljno daleko da vidimo na koji način će se one i ispreplesti. Lehane bi mogao do kraja serije iznenaditi jer se radi o vrlo zanimljivom autoru koji potpisuje i jedan od boljih lmova Clinta Eastwooda, “Mističnu rijeku”, a onda i “Shutter Island” Martina Scorsesea gdje smo u svojem boljem izdanju gledali Leonarda di Capria. Plus što potpisuje i posljednji lm u kojem je nastupio JamesGandolni, “The Drop”. Kako svake godine i ovdje imamo problema s požarima koji često nisu nastali slučajno, prilično smo sigurni da će ova serija biti interesantna barem dijelu naše publike. Za koju, kao i uvijek, znamo da će se snaći oko gledanja serije na Apple TV+.