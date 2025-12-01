Seka Aleksić najavila koncert u Areni: 'Čast mi je prirediti spektakularan koncert u Zagrebu'

Šuškalo se mjesecima, nagađalo i čekalo, a sada je napokon potvrđeno. Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, Seka Aleksić, održat će svoj prvi koncert u sklopu turneje "Ne daj se kraljice" u Areni Zagreb, koji će ujedno biti i njezin najveći nastup pred hrvatskom publikom do sada. "Na moje veliko zadovoljstvo, najavljujem svoj prvi samostalni koncert u Areni Zagreb, 6. studenoga sljedeće godine. Ulaznice su od danas u prodaji", izjavila je putem Extra FM-a.

Publiku je zaintrigirala već s najavama na Instagramu koje su u kratkom vremenu postale viralne i prikupile dva milijuna pregleda. "Snimali smo najave u tramvajima i na Glavnom kolodvoru. Ljudi su lijepo reagirali, bili su vrlo simpatični, prekidali su snimanje kako bi se fotografirali. Iz Zagreba nosim predivne i emotivne uspomene. Neki su već tada prepoznali što snimamo i pitali radi li se o koncertu u Zagrebu. Imamo još snimljenih scena, a već sutra objavljujemo novi video. Osjećala sam se božanstveno tijekom snimanja", izjavila je putem Extra FM-a.

Svojim je hitovima obilježila noćni život regije i postavila standard za klupske i festivalske atmosfere. Pjesme poput "Crno i zlatno", "Aspirin", "Kraljica", "Crveni ruž", "Iskoristi moje mane" i "Svi tvoji milioni" obilježile su izlaske nekoliko generacija, dok su snažne balade "Poslednji let", "Rođena s vukovima", "Evo" i brojne druge emotivno osvajale publiku.

Koncert u Areni Zagreb bit će kruna njezinog dosadašnjeg glazbenog puta, produkcijski najambiciozniji i scenski najzahtjevniji projekt koji je Seka ikada pripremala. Poznata po tome da svaki nastup pretvara u spektakl, ovog puta ide korak dalje. Upečatljivi vizualni efekti, raskošna scenografija te upečatljivi kostimi samo su dio onoga što publika može očekivati, a sve je podređeno jednom cilju - pružiti nezaboravno glazbeno-scensko iskustvo uz omiljene hitove Seke Aleksić.

"Sve ideje imam u glavi, ali tek sada krećemo u realizaciju. Već smo dogovorili osnovne stvari vezane uz koncert. Čast mi je prirediti spektakularan koncert u Zagrebu. Ovakvi koncerti prilika su da izvodim i pjesme koje inače ne pjevam često. Publici ću dati mogućnost da izaberu neke koje će se naći na repertoaru. Pripremam i mnogo novog materijala. Posljednji dio albuma Trilogy izlazi 31. prosinca, a potom s Rastom ulazim u studio, gdje ću raditi na novom albumu. Do koncerta ćemo sigurno imati cijeli album, uz razna iznenađenja", poručuje.