Sejo Sexon: 'Politikom se bavi onaj tko ne zna ništa drugo raditi, to je kraći put do uspjeha'

Grupa Zabranjeno pušenje dolazi u subotu 1. listopada na koncert u zagrebački Hala Park na Heinzelovoj. Točno godinu dana od njihova posljednjeg pojavljivanja u otvorenom prostoru Hale Sejo Sexon i njegov bend koncertno će promovirati aktualni, dvostruki studijski album "Karamba!" objavljen u lipnju. Za Seju Sexona bit će to još jedno dobro druženje sa zagrebačkom publikom.

Tajna uspjeha

– Hala je jedan multipraktik prostor, slično kao švicarski nožić. Ako je lijepo vrijeme, možete biti vani, a ako je ružno, možete biti unutra. Mislim da će se to uskoro profilirati kao jedan od glavnih koncertnih prostora u Zagrebu. Jako nas raduje tamo svirati, a pogotovo jer volimo svirati na otvorenom. Volimo da se na koncertu može "raspaliti" roštilj, to nam je i glavni doping već godinama: deset u pola ćevapa kod "Želje". Kao što Popaj koristi špinat, tako su i nama ćevapi tajni stimulans i tajna uspjeha naših furioznih koncerata – rekao je Sejo.

Novost u Zabranjenom pušenju je da uz pjevača sada imaju i pjevačicu Angie Zebec. Za Seju je ona veliko pojačanje, poput Lewandowskog u nogometu.

– Ona je jedna juniorka koja je poput hrvatskih reprezentativaca maksimalno iskoristila svoju priliku i pokazala stvarno da je njezin dolazak u ovaj bend puno značio. Sa svojim vokalom oplemenila je naš zvuk. Svi koji su je vidjeli na sceni znaju koliko je živa i atraktivna i koliko nam je dala na dinamici, ponosno će Sejo koji je u jednom intervjuu kazao kako bi se "da je malo ružniji bavio politikom". Premda je profesor povijesti, on se ne bi poput nekih kolega bavio politikom.

– Lepa Brena je to dobro rekla: "Politikom se bavi onaj tko ne zna ništa drugo raditi." Nekako mi se čini da je to za one ljude za koje u Bosni kažu da su "propali kao žeton" u svojim profesijama i u svojim snovima. Politika je kraći put do uspjeha, ali mislim da je malo ljudi vidi na pravi način i kao nešto što je u službi društva. Više je namijenjena ljudima kojima treba osobna promocija i da dođu do životnog komfora koji svojim vještinama ne bi mogli ostvariti. Izuzetak su ljudi iz stranke Možemo! za koje mislim da imaju drukčiju vizuru i za koje se nadam da će imati veću podršku i da će ih se prepoznati kao novu generaciju politike. Znate kako kažu: "Dajte nekom vlast, pa ćeš vidjeti kakav je čovjek." Nadam se da njih vlast neće pokvariti iako su velike šanse za to, misli Sexon koji je u javnim nastupima uvijek nasmijan i spreman za šalu. Može li ga što naljutiti?

Pravedno mjesto

– Inače nisam sklon tome, mada mi se i to može dogoditi. Ono što me najviše može iznervirati je glup gol u zadnjoj minuti. Najviše mrzim situacije poput onih kad je Željo primio gol od Videotona ili kad je Hrvatska primila gol od Turske. To su trenuci kad udaram glavom u zid. Takve situacije me bace u očaj i počinjem sumnjati koliko je svemir pravedno mjesto – otkrio nam je Sejo.

Dan nakon koncerta u Hali, održavaju se izbori u Bosni i Hercegovini. Profesor Sexon nema velikih iluzija da će se nešto promijeniti.

– Mislim da je previše ljudi zaposleno u javnome sektoru. Kad imate više od 60 posto ljudi zaposlenih u javnom sektoru, sa svim tim kupljenim diplomama i rođačkom infrastrukturom, teško možemo očekivati neke promjene. To su ljudi koji misle da će promjene raskrinkati njihov nerad i lažne kvalifikacije. Uz ovakav odlazak ljudi u Bosni i Hrvatskoj, teško da se može dogoditi ozbiljnija promjena. Najgore je da i ovi političari u koje smo gajili neke nade su ušli u trumpovski svijet galame, buke, ludila i pričanja gluposti. Takvo ponašanje donosi im veliki rejting i uspješne ankete. Ne gajim neke lažne iluzije oko izbora, ne samo u Bosni i Hercegovini nego i puno šire – kaže glazbenik koji se ovog ljeta stigao i odmoriti. Konačno je popravio svoj stari trabakul i njime zaplovio po Jadranu.

VIDEO>>Bivši zaposlenici Meghan Markle otkrivaju da je šefica iz pakla: Zvala je svakih deset minuta i urlala!