Savjet Igoru i Doris uzrokovao razmirice: 'Ako ne bude ništa, ja ću otići'

U RTL-ovom socijalnom eksperimentu "Brak na prvu" održano je još jedno druženje, a na njemu su parovi čitali pisma koja su sadržavala savjete drugih parova. Igor i Doris dobili su pismo sa savjetima koje je pročitao Igor: "Oboje furate svoju verziju prejako. Igore, flertuj nježnije i daj Doris malo prostora, a ti Doris, odškrini malo ta vrata. Daj šansu Igoru i probaj malo razumjeti njega jer ima dobre namjere. Tko ne bi imao dobre namjere za energičnu i dobru osobu kao ti". Nakon pisma mnogi su se raznježili, a došlo je i do razmirica unutar para. "Sad mi je neugodno", rekla je Doris te zahvalila na savjetu, a dodala je i da je dobar savjet s čime se složio i Igor.

"Ja ne znam što je on sebi zamislio. On je valjda mislio da će dobiti ne znam koga i ne znaš što. Da će tu odmah biti svega. On kaže da to nije tako, ali je. Rekao je da ako ne bude ništa, da će on otići. Mislim... Halo! Stani na loptu, ne ide to tako preko noći. Tako da mislim da se on tu malo... Ne znam stvarno što je on zamislio i zbog toga su mu vjerojatno rekli da ide malo opuštenije, jer meni što je "moraš" je "e baš ne moram". Tako da može dobiti samo kontraefekt", zaključila je Doris.

Podsjetimo, par koji je privukao najviše pozornosti na druženju su Marko i Irma te Kristina koja je došla sama jer je Franjo bolestan. Njezin svaki pokret pratio je Marko, što su primijetili i stručnjaci. „Izgleda stvarno prelijepo, super je iznijela tu kombinaciju koju je imala, cipele su joj bile boli glava, ona stvarno može iznijeti bilo koju kombinaciju“, rekao je Marko dok je ona svima u šali govorila da joj je dobro bez muža, a stručnjaci su zaključili kako je danas puno komunikativnija i veselija.

Kristina je izjavila kako će je odbiti dlake kod muškarca, Doris je zanimalo što Marko misli o tome, pa je rekao da Irma nije opterećena depilacijom a da su muškarci naviknuti na to da se žene depiliraju. „Ja želim biti takva kakva jesam, a ja sam dlakava!“ rekla je Irma, a Kristina je jasna po tom pitanju: „Žene su namijenjene da budu lijepe, čiste i uredne. Depilacije obavezne, brijanja obavezna, ovo sad 'živim novi hir, prirodno je in'... Daj, molim te!“

Irma se rastužila nakon čitanja pisma dok je Marko bio vrlo dobro raspoložen; pjevao je, smijao se i razgovarao s Kristinom. „Čini mi se da gaji simpatije prema Kristini Santini“, rekao je Sakoman, a Dean dodao da ne skida oči s nje. Marko je nastavio razgovarati s Kristinom, a Irma se ustala i otišla od stola da bi kasnije pričala Silviji kako joj se ne sviđa njegov stav i da bi se trebala prestati truditi. Stručnjaci su zaključili da je Irma došla do točke bez povratka, a potom je Kristina počela čitati nova pitanja! Prvo je bilo što je najseksepilnije na muškarcu; njoj je pogled. Najseksepilnija odjeća Igoru su haljine, Irma je pogladila Marka po vratu i tako pokazala nježnost prema svom partneru, a on ju je zauzvrat zagrlio. „Kao da me češkao prijatelj“, rekao je.