Sara šokirala Mirka pri odabiru zaručničkog prstena: 'Morat ću prodati kuću...'

Organizacije vjenčanja u showu 'Ženim sina?' nastavljaju se, a dok nekima zadana tema stvara glavobolju, drugi spremno čine prve korake prema budućoj svadbi. Mirko je svojim djevojkama pripremio doručak uz edukaciju o pravilnoj prehrani, a onda je odmah prešao na stvar i odveo ih na biranje prstenja. Jedno je sigurno – nije svakidašnji prizor da jedan momak s tri djevojke pod rukom dolazi u zlatarnicu birati zaručničko prstenje.

Djevojke su bile uzbuđene zbog odabira prstenja, ali neke su priznale da još nisu spremne na tako važan korak. „Sviđa mi se što gledamo prstenje, samo što je još prerano da gledamo prstenje. Mislim da sam još premlada da me prosi netko“, priznala je Andrea. Dok njezinoj sestri Diani prsten uopće nije bitan, Sara zna točno što želi. „Znam što hoću, znam što tražim i što mi se sviđa. Ali ja ne bi cirkone, nije to što ja tražim. Svaka žena na ruci treba imati komad nakita koji stvarno košta. Ja bi nešto od dijamanata, ako imate“, rekla je kao iz stopa Sara koja je svojim komentarima iznenadila Mirka. „Mirko bi trebao izdvojiti minimalno 9 do 10 tisuća kuna da bi ja bila sretna za zaručnički prsten“, priznala je Sara, ali čini se da Mirko s njom ne dijeli mišljenje. „Nijedna nije toliko dobra da mi je pružila nešto da mogu investirati u nju. Nisam zaključio ništa tijekom ovog odabira prstenja, osim da ću za Saru morati prodati kuću, tatu i mamu“, zaključio je Mirko koji je iz zlatarnice izašao bez prstenja.

Za ostale djevojke nema opuštanja jer i najmirnije vode kandidati vole zamutiti eliminacijama. Sebastianova kandidatkinja Barbara već danima je odsutna. Je li zaista bolesna ili glumi, pitanje je koje Sebastian i mama Sanja više nisu htjeli postavljati, pa je tako Sebastian odlučio napraviti neočekivan potez. Posjetio je Barbaru kako bi joj priopćio da upravo nju želi eliminirati. S druge strane, Kristian se fokusirao na odabir svoje prve finalistice, a Ines je s oduševljenjem primila vijest da je upravo ona Kristianov prvi odabir. „Još sam mu od prvog dana htjela biti favoritkinja i htjela sam doći do finala. Ovo danas je samo potvrdilo neko moje očekivanje i moja razmišljanja i presretna sam zbog toga“, zaključila je Ines.

Hoće li odabir prve favoritkinje stvoriti nemir i nezadovoljstvo među konkurencijom te koje će djevojke ostali kandidati odabrati za svoje finalistice, ne propustite doznati u sljedećoj epizodi showa 'Ženim sina?'.

