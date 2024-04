Sara iz kviza zamalo otišla s nula eura, spasilo ju je posljednje pitanje

Sara Marijić u kviz ''Joker'' došla je u pratnji svog oca Nikole, koji joj je kao superjoker pomogao da odgovori na dva pitanja. Iz uzbudljivog kviza otišla je kući s iznosom od 100 eura, iako je tijekom igre bila dosegnula i maksimalni iznos od 15.000 eura. Marija je prilično neštedljivo koristila jokere, počevši već s drugim pitanjem na kojem je u pomoć zvala oca Nikolu, a on joj je samouvjereno pomogao da odgovori. Prvi hrvatski predsjednik, dr. Franjo Tuđman, rođen je u kojem mjestu? A) Velikom Trgovišću B) Klanjcu C) Kumrovcu D) Stubičkim Toplicama Točan je odgovor, znao je to Nikola – A.

Sara je zapela i na sljedećem pitanju o kultnom domaćem filmu kada je potrošila dva jokera: Kako se preziva obitelj malog Perice u filmu Kreše Golika 'Tko pjeva zlo ne misli'? A) Šafranek B) Tulipanek C) Jaglaček D) Ljiljanek Nakon što su joj ostale opcije A i D, Sara se odlučila za A i točno odgovorila.

Još su joj dva jokera trebala i za pitanje o poznatom fast foodu: Srećom, nisu kuhali prave pse, nego stavljali kobasicu u pecivo. Koja se država hvali time da je izmislila hot dog? A) Njemačka B) Kina C) SAD D) Kanada Točan odgovor skrivao se iza odgovora A kojeg je nakon korištenja jokera odabrala Sara.

Iako je išla na natjecanje iz latinskog jezika i bila uvjerena u svoj odgovor, netočno je odgovorila na pitanje: Kako glasi nominativ množine latinske riječi opus (djelo)? A) opusae B) opuses C) opis D) opera Koristila je pogrešnu deklinaciju te dobila pogrešan nastavak i odlučila se za odgovor C, a točan je bio D.

Tijekom kviza dosegnula je iznos od 15.000 eura, no u drugoj polovici kviza odgovorila je netočno na nekoliko pitanja te pala na nulu. Ipak, na zadnje je odgovorila točno, pa je kući mogla ponijeti 100 eura. Pitanje koje joj je donijelo osvojeni iznos glasilo je: Koja se životinja smije dok je škakljate po trbuhu? A) štakor B) kanarinac C) mačka D) puž Sara je zaključala odgovor A, pa iz kviza ipak nije otišla praznih ruku.

