Sandra Perković otkrila je čime bi se bavila da nije uspješna atletičarka: Ljubav prema brojevima rodila se u djetinjstvu

Naša atletičarka Sandra Perković već godinama niže odlične sportske uspjehe i ovu godinu je otvorila odličnim rezultatom. Sandra je bacila disk 64.47 metara na Zimskom bacačkom prvenstvu Hrvatske u splitskom Parku mladeži, a u svom već tradicionalnom otvaranju sezone na otvorenom, bacila je najbolji svjetski rezultat u disku ove godine. Da će jednog dana biti uspješna i poznata na neki način je i prije Sandrinog rođenja predvidjela njezina kuma, a o čemu se točno radi Sandra je ispričala za RTL.

- Kada je moja majka bila trudna, termin joj je bio 1. lipnja, a krsna kuma rekla je mojoj majci: 'Vesna, pričekaj do 21. lipnja, tada se rađaju 'veliki ljudi'. To se njoj nije svidjelo jer je jedva čekala roditi, ali na kraju je doista ispalo da me rodila tri tjedna nakon i to na spomenuti datum. Oduvijek sam se isticala, oduvijek sam htjela biti bolja, naporno sam trenirala, u školi sam prolazila s odličnim uspjehom i htjela sam biti dominantna. S godinama sam samo to prebacila na sport odnosno karijeru - ispričala je. Otkrila je i čime bi se bavila da se nije odlučila za sportsku karijeru.

- Da nisam profesionalna sportašica bila bih profesorica matematike. Ljubav prema brojevima rodila se još u djetinjstvu. U osnovnoj školi mi je matematika bila najdraži predmet pa sam upisala Prirodoslovnu-matematičku gimnaziju. - kaže.

