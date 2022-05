Ovogodišnji Splitski festival trajat će 10 dana: 'Pokazat ćemo tradiciju i baštinu kojom se ponosimo'

Nakon što je prethodne dvije godine Splitski festival zbog epidemije koronavirusa održan s ograničenim kapacitetom publike, ove će godine tribine na Prokurativama ponovno biti pune, a na njima će publika uživati u 25 pjesama u finalnoj večeri 62. izdanja festivala, ali i brojnim drugim sadržajima. Glavne festivalske večeri održavat će se od 1. do 3. srpnja, a program počinje 10 dana prije.

– Ove godine posebno smo ponosni na to što ćemo po uzoru na prošlu godinu festivalsko ozračje raširiti izvan okvira Prokurativa gdje se festival tradicionalno održava desetljećima. Uključit ćemo i druge dijelove gradske jezgre, a samu manifestaciju ponovno ćemo razviti na cijeli festivalski tjedan, s bogatim sadržajem za sve građane, turiste i goste Splita. Tako dajemo novu dimenziju Splitskom festivalu koji time postaje centralna gradska manifestacija krajem lipnja i početkom srpnja, na samom ulazu u vrhunac ljetne sezone. To je novi kvalitetan sadržaj, a sve nas to ispunjava ponosom i profesionalnim zadovoljstvom – kazao nam je direktor festivala Tomislav Mrduljaš i dodao da bi se od 23. lipnja do 1. srpnja festivalska događanja usmjerila na najpoznatije gradske trgove i promenade.

– Ponajprije želimo ponuditi ljudima da se nakon cijele ove nesretne situacije s koronom jednostavno i malo opuste, ali i pokazati turistima i gostima našega grada našu glazbenu tradicijsku baštinu kojom se neizmjerno ponosimo. Ove se godine jako veselimo što će ljudi festival i sva zbivanja doživjeti i na gradskim trgovima i lokacijama poput Peristila, samo na jedan drukčiji način – kazao je Mrduljaš.

Festivalski šušur počinje 23. lipnja na Peristilu solističkim koncertom "Vrijeme ljubavi" Zorice Kondže. Dan poslije na istom mjestu nastupit će i Massimo na koncertu "Mali krug velikih ljudi". Čast da ekskluzivnim koncertom službeno otvori festival 1. srpnja pripala je Neni Belanu i Fiumensima, koji će tako proslaviti 25 godina zajedništva, a zanimljivo je da će odsvirati akustični dio uz pratnju Mediteranskog orkestra te električni dio nazvan Rock galama. Osim toga bit će još nekoliko manjih koncerata na trgu ispred splitskog HNK.

Nakon intenzivnog, višednevnog te iscrpnog preslušavanja tristotinjak skladbi zaprimljenih na natječaj, umjetnički žiri Splitskog festivala u sastavu Eduard Gracin, voditelj glazbene redakcije Radio Splita, Katarina Perišić, glazbena urednica Radio Dalmacije, profesor Nenad Šiškov, skladatelj, producent i aranžer, Jelena Vlačić, glazbena urednica narodnog te skladatelj i direktor Splitskog festivala Tomislav Mrduljaš, odabrao je izvođače i pjesme koje će biti izvedene na 62. Splitskom festivalu.

– Odabrali smo ono što mislimo da bi bilo najadekvatnije da izvedemo na Splitskom festivalu. Iskreno govoreći, bilo je toliko dobrih pjesama da smo ih mogli i 50 uvrstiti u finale, ali 25 je maksimalan broj zbog vremenskog ograničenja. Čini mi se da ćemo ove godine imati iznadprosječno mnogo pjesama koje će zaživjeti nakon festivala – ističe Mrduljaš. Među tih 25 pjesama ima i glazbenih veterana poput Ibrice Jusića, Jasmina Stavrosa, Gorana Karana, Harija Rončevića, Tedija Spalata i Nene Belana, ali i novih imena kao što su Marko Kutlić, Stjepan Lach, Lorena ili Marko Bošnjak.

– Splitski festival je pozornica koja ne poznaje granice u smislu iskustva i godina. Jedini je uvjet da je pjesma kvalitetna i da se uklapa u glazbeni izričaj kakav festival gaji godinama. S Prokurativa dolazi prepoznatljiv zvuk već šest desetljeća, ali cilj nam je i dati šansu mladim izvođačima jer je na njima budućnost ovog festivala – kazao je Mrduljaš.

Zanimljivo je da će u finalnoj večeri Tomislav Bralić i klapa Intrade izvesti pjesmu "Još bi tija", za koju je tekst napisao Nenad Ninčević, a glazbu pokojni Rajko Dujmić. Velikan domaće glazbene scene nakon svoje prerane smrti ostavio je nekoliko pjesama, a jednu od njih prvi put ćemo čuti 3. srpnja. Splitski festival za Splićane ima posebno značenje, a sam Mrduljaš ističe da je svakom autoru posebna čast nastupiti na pozornici na Prokurativama.

– Ja sam se rodio 500 metara od Prokurativa i već sam u ranoj fazi djetinjstva slušao pjesme sa Splitskog festivala. I danas mi odjekuju te melodije koje su se slušale na splitskim plažama, budući da je festival bio najava turističke sezone. Kada bismo se išli kupati, s radija bi odjekivale pjesme sa Splita. Zanimljivo mi je kada vidim neke ljude koji su mlađi od mene pa kažu da su njihovi roditelji kupovali kasete Splitskog festivala i to bi se slušalo u automobilu do mora. Kada bi stigli u Dalmaciju, već bi napamet znali sve pjesme. Zbog toga je Splitski festival duboko povezan s našim ljudima, a mi se trudimo opravdati tu odgovornost – zaključio je Mrduljaš.

