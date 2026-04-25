FOTO Ova ljepotica nova je Miss Sisačko-moslavačke županije, pomaže djeci i bolesnima
U Društvenom domu Lekenik, održan je izbor za Miss Sisačko-moslavačke županije za 31. Miss Hrvatske na kojem je pobijedila osamnaestogodišnja Mellany Rukavina iz Siska. Nova missica pohađa Srednju školu Viktorovac, smjer medicinska sestra. ‘’Aktivna sam u volonterskom timu škole gdje pomažem djeci i bolesnima. Sudjelovanjem na izboru željela sam inspirirati i druge djevojke da budu iskrene, empatične i organizirane kao ja’’, izjavila je Mellany nakon pobjede. Njezinom prvom pratiljom izabrana je Lucija Peroš.
Djevojke su se stručnom žiriju predstavile u večernjim haljinama i vjenčanicama Nikolina wedding store, a uljepšali su stilisti salona Viktorija i Martina Peršić. U programu, koji je vodio Davor Garić, nastupili su Danijel Banić iz grupe Baruni i Marko Nedug. Nekadašnji frontmena grupe Ruswaj je, nakon više od dvadeset godina prijateljstva s našim proslavljenim autorom Miroslavom Rusom, odlučio napraviti važan iskorak u svojoj karijeri i predstaviti svoj prvi samostalni singl.
Mellany Rukavina je ovom pobjedom izborila plasman na završni izbor 31. Miss Hrvatske, gdje će predstavljati Sisačko-moslavačku županiju među najljepšim djevojkama iz cijele zemlje. ‘’Dosad su već izabrane Miss Grada Zagreba Anđelina Nosić, Miss Ličko-senjske županije Antonela Antonić i Noela Peulić Miss Vukovarsko-srijemske županije. Ciklus županijskih izbora za 31.Miss Hrvatske nastavlja se s izborima Miss Zagrebačke županije i Miss Požeško-slavonske županije u svibnju, rekla nam je Ivana Delač, direktorica odnosa s javnošću Miss Hrvatske. Sve zainteresirane djevojke na izbor Miss Hrvatske mogu se prijaviti putem online prijavnice na www.missworldcroatia.com/prijavnica
Podsjetimo, aktualna Miss Hrvatske je Ema Helena Vičar, pobjednica jubilarnog tridesetog izbora, koja će ove godine predstavljati Hrvatsku na 73. izboru za Miss World u Vijetnamu u rujnu promovirajući ne samo ljepotu, već i humanost, obrazovanje i društvenu angažiranost.