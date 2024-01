Ruža u pandemiji: Bila je to prva virtualna dodjela nagrada u nas, da bi je zatim slijedili i svi ostali

Večernjakova ruža slavi svoj 30. rođendan nakon zadnje dekade svog postojanja u kojoj je dokazala da je ne sam prva i najstarija medijska nagrada u Hrvatskoj, već i nagrada kojoj publika najviše vjeruje. Za to je svakako zaslužan i način na koji je Ruža uvijek bila prva u inovacijama i hrabrosti, te je baš takva nagrada koja ne prati nego stvara trendove.

Za 2014. godinu na velikoj svečanosti dodjela nagrada slavili su: Andrija Jarak, Mislav Togonal, autori TV showa „Tvoje lice zvuči poznato“ i radijske emisije „U mreži prvog“, glumica Areta Ćurković, članovi grupe Vatra i Jelena Paić, koja je osvojila Ružu za novo lice. Kategorije u kojima su čitatelji Večernjeg lista birali najbolje kreativce iznova su se dokazale kao najbolji mogući izbor, a sretni su bili i svi oni koji su ušli u nominacije za nagrade. Ruža naime od svojih početaka, a od toga je prošlo trideset godina, ne voli 'razvodnjavati' stvari, već inzistira na najvažnijim kategorijama koje čvrsto podupiru relevantnost svake pojedine nagrade, ali i svake pojedine nominacije, jer uči u petoro najboljih priznanje je samo po sebi. Od velikog povratka Ruže na medijsku scenu Hrvatske posebno je važan i žiri Ruže, jer u njemu su prekaljeni profesionalci. Ne treba previše gubiti riječi na objašnjenja što u televizijskoj povijesti znače imena Miroslava Lilića i Ksenije Urličić, ime Voje Šiljka kada je riječ o procjeni radijskih emisija i radijskih talenata, ili pak imena redatelja Dalibora Matanića i svestranog glazbenika Nikše Bratoša koji su stručno raspravljali i argumentirali svakog o kome se razgovaralo u glumačkim i glazbenim kategorijama, ali imali i mnogo odličnih zapažanja o cjelokupnoj medijskoj slici godine o kojoj je žiri odlučivao.

Tako je posebno bila zanimljiva kategorija novog lica za 2015. godinu, jer žiriju Ruže nije promakla trinaestogodišnja djevojčica koja je, zajedno s klapom Sv. Juraj, pjevala hrvatsku himnu na proslavi dvadesete obljetnice akcije Oluja. Cijelu je Hrvatsku tog kolovoza oduševila izvedbom „Lijepe naše“ koja joj je donijela nominaciju za Ružu za novo lice 2015. godine, a čitatelji Večernjeg lista su odlučili da upravo njoj Ruža i pripada. I to je tek jedna u nizu nagrada koje dokazuju da je Ruža nekima bila prva, velika, stepenica u sjajnim karijerama.

Godine 2019. Ruža je slavila svoj 25. rođendan, a kako bi se dostojanstveno obilježilo njenih prvih četvrt stoljeća dodijeljene su i dvije posebne Ruže. Onu za životno djelo dobio je Oliver Mlakar, a Zlatnu Ružu za doprinos hrvatskoj glazbi Josipa Lisac. Te su godine dobitnici bili i: Damira Gregoret kao TV osoba godine, Vedran Car kao radijska osoba, ekipa „A strane“ koja je proglašena najboljom televizijskom emisijom, kao i ekipa „Jutra bez cenzure“ legendarne Stojedinice koja je proglašena najboljom radijskom emisijom, ali i glumica Nives Ivanković, glazbenica Nina Badrić i glumac Marko Braić kojem je pripala Ruža za novo lice.

A već godinu dana kasnije, u proljeće 2020., nagrađeni su slavili samo sa svojim obiteljima, jer koronavirus nas je sve 'zaključao' u vlastitim domovima. I u tim je uvjetima Ruža dokazala svoju hrabrost i inventivnost. Bila je to prva virtualna dodjela nagrade u nas, da bi je zatim slijedili i svi ostali, počevši od Porina. Te su godine pobijedili: Zoran Šprajc kao TV osoba godine, duo Hrvoje Kečkeš i Marko Bratoš kao radijske osobe godine, najbolja emisija bila je „Provjereno“ Nove TV, a najbolja radijska emisija „Povratak u budućnost“ Hrvatskog radija. Glumačkom Ružom okitila se Jelena Miholjević za ulogu u popularnoj TV seriji „Crno-bijeli svijet“, Tony Cetinski bio je glazbenik godine, a Ruža za novo lice našla se u rukama multitalentirane Tare Thaller, koja je tu godinu obilježila ulogom u TV seriji „Uspjeh“ i pobjedom u showu „Zvijezde pjevaju“.

Od 2021. godine Ruža ima još jednu, novu kategoriju. Ako se poslužimo crnim humorom možemo reći da nam je tu Ružu „naša korona dala“, ali kako to obično biva to je humor u kojem ima i puno istine. U trenutku kada su naši životi zbog pandemije koronavirusa 'zaključani' u vlastita četiri zida čak i oni koji to nikada nisu namjeravali počeli su svoje živote dijeliti između realnog i virtualnog svijeta. Danas su zapravo vrlo rijetki oni koji si mogu dozvoliti taj luksuz da im taj dio života ne treba, bilo da se radi o naručivanju termina za novu osobnu iskaznicu ili pak svekolikog posla. I kako smo sve više vremena provodili pred ekranima kompjutora, tamo su se zanimljive, ali i relevantni sadržaji (uz obilje zabave, pa i zamki) množili geometrijskom progresijom. Trebalo je i tu prepoznati kvalitetu, nagraditi one koji u virtualnom svijetu nude sadržaje koji su ne samo popularni već i kvalitetni. Sve to odlično detektirala najstarija medijska nagrada u Hrvatskoj pa se tako od 2021. godine dodjeljuje i – digitalna Ružu. U povijest Ruže, ali i medija u nas, kao prvi su se dobitnici upisali autori Teinih dnevnika, dok su za 2022. godinu digitalnu Ružu dobili autori „Outsidersa“.

