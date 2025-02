Rišpet priprema dva koncerta u Zagrebu, a povod je ova velika obljetnica

Rišpet je u dvorani Vatroslava Lisinskog redoviti gost, a svojim koncertima oduševljava obožavatelje pa zato ne čudi što priprema još jedan nastup u ovoj dvorani. Naime, Rišpet u Lisinski stiže 16. ožujka, a zbog velikog interesa publike najavi su i drugi koncert i to za dan poslije, 17. ožujka. Ovi koncerti imaju i poseban povod, a riječ je o proslavi 40 godina karijere prvog vokala klape Ive Amulića, pa smo o tome razgovarali s Ivom i njegovim kolegom, osnivačem Rišpeta i skladateljem Perom Kozomarom.

Rišpet u ožujku nastupa u Zagrebu. Prvi koncert gotovo je rasprodan, a najavljen je već i drugi. Jeste li očekivali ovakav interes publike?

Pero: Da, prvi koncert 16. ožujka u Lisinskom gotovo je rasprodan, ostalo je jako malo pojedinačnih ulaznica, pa smo najavili smo i otvorili ulaznice i za drugi dan 17. ožujka. Iskreno, nismo znali da će nam se dogoditi i drugi koncert mada smo se tome potajno nadali i priželjkivali.

Je li vas to iznenadilo?

Pero: Ovo je naš osmi koncert u Lisinskom, tamo 2019. i 2020. smo uvijek imali po dva koncerta, a nakon korone po jedan. Mislim da je riječ o tome da nas ljudi prepoznaju, osjete lijepu "vibru" koju Rišpet pruža, uživaju u našim pjesmama i atmosferi koja se osjeća na našim koncertima i zato nam dolaze. Ali da skratim, ugodno smo iznenađeni i počašćeni što ćemo imati i drugi koncert.

Što pripremate za svoju publiku?

Pero: Oba se koncerta ni u čemu neće razlikovati, bit će to dva i pol sata ispunjena našim hitovima, naravno uz Ivine uspješnice iz doba Tutti fruttija budući da slavimo i njegovih 40 godina rada na estradi. Bit će to sjajan miks pjesama.

Imate li neka imena na popisu gostiju?

Pero: Gosti neka za sada ostanu naša mala tajna, ali jamčimo da je riječ o velikim imenima i našim prijateljima.

Iako su ulaznice za drugi koncert tek puštene u prodaju, razmišljate li o trećem? Priželjkujete li takvo što?

Pero: Iskreno, ne razmišljamo o tome, i ovo će već biti veliko i lijepo druženje s ljudima koji će nam doći. Baš smo presretni zbog toga.

Do sada ste šest puta punili Lisinski. Je li vam to i dalje 'velika stvar'?

Pero: Lisinski je uvijek velika stvar, velika priča, bez dodvoravanja. To je sjajna dvorana s najboljim zvukom u Hrvatskoj, s predivnom ogromnom produkcijom i pozornicom, nastupi u njoj uvijek su nam važni i to nam je veliki gušt.

Imate li i dalje tremu pred nastup?

Pero: Nećemo lagati, naravno da imamo, naprosto je riječ o nečemu jako važnom i o našoj publici koja je kupila ulaznice da nas gleda i sluša pa imamo odgovornost i prema njoj. Osim toga ove ćemo godine konačno i snimati koncert za Hrvatsku radioteleviziju pa je time odgovornost veća. Međutim to je ona lijepa, pozitivna trema koja te tjera da daš svoj maksimum na pozornici.

Znamo da publika diljem Lijepe naše obožava vaše pjesme i jedva čeka nastupe. No gdje je vama bilo najljepše nastupati? Smijete li uopće izdvojiti koncert koji vam je najdraži?

Pero: Svugdje u Hrvatskoj stvarno nam je lijepo i svugdje nas divno primaju. Divno je bilo u Spaladium areni u kojoj smo održali koncert pred 11.000 ljudi, a to je ujedno bio i zadnji prije korone. Međutim divno je i svaki put u Zagrebu u Lisinskom, isto tako u Opatiji na ljetnoj pozornici, u Dubrovniku na Stradunu, u Šibeniku na tvrđavi Sv. Mihovila kao i u Vinkovcima na Vinkovačkim jesenima kao i na trgu Krapini. Nije da ne želimo nešto izdvojiti, nego nam je zaista svugdje fenomenalno.

Ako sam dobro popratila, posljednju pjesmu objavili ste u listopadu? Kakvi su planovi u 2025. godini? Novi singlovi, album?

Pero: Tako je, zadnja uspješnica "Zaboravi", u čijem su spotu gostovali naš proslavljeni olimpijac i prvak u veslanju Martin Sinković sa suprugom Manuelom, objavljena je u listopadu, a prije toga u dvije godine bilo je još pet singlova i spotova. Naš novi album u izdanju Hit recordsa izašao je upravo pred Božić 2024. i na njemu se nalazi jedanaest skladbi tako da je još "frišak". Izaći će u 2025. još dva nova singla i spota.

Što s koncertima? Znate li već sada neke datume i lokacije nastupa? Hoćete li puniti još neke veće dvorane?

Pero: Mi konstantno sviramo. U prošloj smo godini imali pedeset i dva koncerta u Hrvatskoj i Sloveniji, najveći je bio u prepunoj velikoj dvorani Gripe u Splitu, godinu prije u Križankama u Ljubljani. Trenutačno smo fokusirani samo na Lisinski i ovim putem pozivam sve koji vole dalmatinsku i zabavnu glazbu da nam se pridruže i na drugom koncertu Rišpeta u Lisinskom, kojim ćemo proslaviti 40 godina karijere našeg Ive Amulića. Garantiram odličan koncert i odličnu zabavu.

Ivo, kako se osjećate tim povodom?

Ivo: Da budem iskren, mene se najviše dojmilo to što su se moje kolege i prijatelji iz Rišpeta sjetili da bi mogli obilježiti tim koncertom moju godišnjicu. To smatram svojim pravim postignućem i mogu biti ponosan na sve što sam radio, kako do sada tako i ubuduće.

Kada se osvrnete na prošlost, ima li nešto što biste mijenjali u svojoj karijeri?

Ivo: Mene je uvijek isključivo vodila ljubav prema glazbi i pjevanju kao i moje srce pa nema razloga zašto bi išta mijenjao. Jako sam sretan i povlašten što se i danas vrlo uspješno bavim glazbom.

Što biste napravili drukčije?

Ivo: Ništa drukčije ne bih učinio. A ako je i bilo nekih grešaka, na njima sam učio i stjecao iskustvo koje mi sada itekako koristi.

Planirate li još kako proslaviti osim koncertima?

Ivo: Ne želim to puno isticati, jer smo fokusirani na našu priču. Naša priča se zove Rišpet, i koliko vidim po svim najvažnijim pokazateljima, a to je naša publika, još se štošta tu ima ispričati. "The show must go on."

Koja vam je omiljena pjesma koju ste izveli?

Ivo: Pa recimo da se prva ljubav najviše pamti, pa bih spomenuo pjesmu "Nasloni glavu na moje rame".

Što biste istaknuli kao najdraže kad je riječ o nastupanju s Rišpetom?

Ivo: Svi naši rituali, počevši od skupljanja za odlazak na koncert, putovanja, usputnih stajanja, našeg načina zbijanja šale između sebe (koje znaju prerasti u urnebes), do naravno samih koncerata, sve je važno, a to sve naša publika osjeća i zato se opetovano vraća.

Koga biste istaknuli kao najveću podršku?

Ivo: Našu publiku.

