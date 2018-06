Rihanna slomila srce bogatom Saudijcu: 'Dosta mi je muškaraca'

Nakon godinu dana veze Rihanna je odlučila nogirati dečka Hassana Jameela, a razlog zbog kojeg ga je ostavila nije se nimalo svidio njenom dečku milijarderu iz Saudijske Arabije.

Pjevačica ga je ostavila jer joj je dosadio, piše Metro.

- Bila je to skladna i uspješna veza kojoj je došao kraj, Rihanni je jednostavno dosadilo. Naravno, njemu je srce slomljeno, ali to je ono što Rihanna obično napravi svakom muškarcu - slomi mu srce. Jednostavno joj je dosadio, događalo joj se to i u prijašnjim vezama. Jednostavno joj bude dosta muškaraca - rekao je blizak prijatelj pjevačice.

Rihanna se trudila držati vezu s bogatašem Hassanom što dalje od javnosti, pa čak ni na društvenim mrežama nikada nije objavila njihove zajedničke fotke.