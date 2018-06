Uplakani Jovica: Nikolina me iskoristila, njoj je sve ovo bila igra!

Zadnja ovosezonska epizoda RTL-ova showa "Ljubav je na selu" donijela je kraj drame Josipa Ćiritovića – Jovice iz Benkovca i Nikoline Cvek iz Pule. Premda su od početka showa izmjenjivali nježnosti, čini se da je to sve bila gluma s njezine strane, a to je shvatio i uplakani Josip.

– Nisam to očekivao od nje. Volim je iskreno. S njom sam htio obitelj i brak, a ne da me vozi i zaje…Plačem zato što mi je Nikolina rekla da nikad nije sa mnom željela ništa ozbiljno i da je njoj to samo zaje……, show. A u početku je i pred kamerama rekla da me voli. I ja sam to ozbiljno shvatio. A neka čitava Hrvatska zna da je njezina ideja bila da se zaručimo – rekao je Josip kroza suze.

– On nije previše posesivan, već je malo ljubomoran jer sam okružena dečkima. Kao što svi vi znate, bavim se glazbom i muška publika me iskreno voli i to se vidi, malo mu zamjeram što je ljubomoran. Malo smo se posvađali. Zato što on pretjeruje sa svojim ponašanjem. Hoću da on promijeni svoje ponašanje ili da svako ide na svoju stranu – hladno je rekla Nikolina.