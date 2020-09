Rihanna iznenadila priznanjem o bivšem koji ju je pretukao: Još ga volim, on je ljubav mog života

Rihanna je u novom intervjuu kod Oprah dala iznenađujuće priznanje kako još uvijek voli bivšeg dečka Chrisa Browna koji je šokirao svijet kada ju je 2009. fizički napao u noći dodjele Grammyja, ostavivši je pretučenu i skoro bez svijesti.

Chris je tada dobio uvjetnu kaznu od pet godina i šest mjeseci rada za opće dobro, ali i zabranu pristupa pjevačici. Čak i nakon svega toga pjevačica je istaknula da su naporno radili na prijateljstvu nakon svega te da su sada vrlo bliski prijatelji.

"Ponovno smo izgradili povjerenje, i to je to - volimo se i vjerojatno ćemo uvijek. I to nije nešto što ćemo ikada promijeniti. To nije nešto što možete samo isključiti. Mislim da je on bio ljubav mog života. Bio je prva ljubav. I vidim da je i on mene volio na isti način... Ne radi se čak ni o tome da budemo zajedno. Zaista ga volim. Dakle, glavna stvar za mene je da je u miru. Nisam ja mirna ako je imalo nesretan ili još uvijek usamljen", kazala je u podcastu Supersoul Coversations Oprah Winfrey.

Nakon tog priznanja Oprah se zapitala može li se nakon svega toga ponovno izgraditi romansa kakvu su imali.

"On je u vezi. Ja sam sama, ali održavamo vrlo blisko prijateljstvo otkad je ukinuta zabrana prilaska. Radili smo na tome, malo po malo, i nije bilo lako. Nije lako", priznala je pjevačica.

Rihanna je rekla i da joj je odmah po napadu te večeri, glavna briga bio upravo Chris, a ne ona sama.

"Osjećala sam se zaštitnički. Osjetila sam da jedina osoba koju trenutno mrze je on. Bio je to čudan osjećaj, jer koliko god da sam bila ljuta, povrijeđena i izdana, osjećala sam se kao da je pogriješio i da mu je potrebna pomoć, i tko će mu pomoći? Bila sam više zabrinuta za njega", ispričala je pjevačica i šokirala priznanjima, a budući da sama ne progovara često o privatnom životu, javnost je zbog svega bila još više iznenađena.