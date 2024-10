Ribafish je doživio najveću moguću tragediju, a sada se prisjetio pokojnog sina: 'U nekom paralelnom svemiru'

Profesor geografije, TV voditelj i bloger Domagoj Jakopović Ribafish emotivnom se objavom prisjetio sina Roka, koji je preminuo na današnji dan prije šest godina, a danas bi proslavio 19. rođendan.

- U nekom paralelnom svemiru, Mališa, neka ti je najljepši rođendan, napisao je Ribafish. Voli te tata

Podsjetimo, Domagoj je o gubitku sina govorio u nekoliko prilika. – Kad sam shvatio da mog Roka više nema, samo sam izišao na cestu, hodao i nadao se da će me nešto zgaziti. Gubitak djeteta je nešto najgore, sve boli, svaka sekunda je bolna. Bio sam prvih mjesec dana u transu, mozak je brisao memoriju, nisam prepoznavao ljude na ulici. Shvatio sam da ne smijem biti sam, a onda sam opet htio biti sam. Bio sam i na rubu da odustanem od života, otišao sam na Zanzibar posjetiti mjesto koje se naziva The Rock, kao i moj sin. Trebali smo to mjesto posjetiti zajedno kad maturira. Imao sam najcrnje misli, ali nešto mi nije dalo da si oduzmem život. Napisao sam knjigu i započeo Projekt RokOtok – plivamo između otoka na Jadranu i pomažemo djeci da više budu u prirodi, veselju i druženju. Jedini savjet koji ja mogu dati jest da svatko potraži stručnu psihološku pomoć kad osjeti da mu treba – rekao je tada.

Jakopović je i ove godine nastavio s projektom u spomen na pokojnog sina, kojeg je pretvorio u RokPoluotok i isplivao naš najveći poluotok - istarski.

- Prosječno sam ovog ljeta kroz 25 dana plivao pet kilometara dnevno, a pri tome sam sa svojim prijateljima plivačima obišao 11 plaža istočne Istre i Kvarnera, kazao je Ribafish.

GALERIJA: Pogledajte sve transformacije Maje Šuput tijekom zadnjih 25 godina, dosta se promijenila

Te su plaže u Preluku, Lovranu, Mošćeničkoj Dragi, Brseču, Plomin Luci, Rapcu, Svetoj Marini, Tunarici, Ližnjanu, Medulinu te Puli, kazao je Ribafish koji je pri tome plivajući prešao 97.408 metara. Treba spomenuti kako Ribafishevi ljetni poduhvati obuhvaćaju i čišćenje plaža kao i predavanja o opasnostima od jednokratne plastike, ekologiji i kvalitetnije provedenom vremenu djece i ostalih, pa se tako djecu uči autentičnim općim temeljnim životnim vrijednostima. Čišćenjem plaža skupljeno je 120 kg otpada. Djeca koja sudjeluju dobivala su i poklon u obliku vrećica s edukativnim materijalom i igrama koje potiču na druženje a ne na boravak pred zaslonima pametnih telefona ili igraćih konzola.

VEZANI ČLANCI:

- Važno je naglasiti da su u pitanju velike dionice, isključivo za profesionalne plivače uz pratnju broda, tako da će plivanje s djecom biti organizirano samo na plažama – tamo gdje počinju zaštitne bove. Plan je da se u ljeto 2025. kroz 20 dionica, uz slobodan dan svakih pet dana plivanja, dopliva na najljepše plaže zapadnog dijela Istre te održi 10 zanimljivih radionica s naglaskom na ekologiju, zaštitu prirode i očuvanje našeg jedinog Planeta, organizira potraga za skrivenim blagom, postave geocachevi te napravi akcija čišćenja plaža i okoliša, rekao je Domagoj Jakopović Ribafish.

Točan početak RokPoluotoka 2025. znat će se početkom sljedeće godine, a planirane su plaže u Puli, Fažani, Barbarigi, Rovinju, Vrsaru, Poreču, Novigradu, Karigadoru, Umagu, Zambratiji i kao završna a to je ona u Savudriji. Aktivnosti ne prestaju ni u zimu, Udruga RokOtok u zimskom dijelu godine posvetit će se čišćenju kontinentalnog dijela Hrvatske s bratskom udrugom Čisteći medvjedići.

VIDEO: Reperu P. Diddyju prijeti teška kazna zbog seksualnog zlostavljanja i trgovine ljudima