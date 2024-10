Njezin divan osmijeh krije i tužnu istinu o njezinom djetinjstvu: Bilo je teško, ali Bog je imao plan za mene

Kraj druge emisije "Supertalenta" obilježila je jedna tužna priča sa sretnim nastavkom. Njezina protagonistica je Maja Ignac koja je, unatoč nesretnom i teškom djetinjstvu, postala sretna i ispunjena djevojka koja se odvažila pokazati svoj talent na velikoj pozornici. Izvela je dirljivu pjesmu kojom je ispričala svoju priču o svom životu prije i poslije dolaska u udomiteljsku obitelj i rasplakala dio publike.

- Kod svojih bioloških roditelja sam živjela do svoje 11. godine, bilo je teško, jako je bilo teško. Živjeli smo u maloj kućici, nije to niti toliko bitno, kao ni to da nismo imali vodu za piće i kupanje, već je najveći problem bio maltretiranje i zlostavljanje, moje mame i mene. Ja pamtim svaki trenutak koji sam tamo doživjela. Kad sam drugima rekla da imam doma nasilje i da ga proživljavam, drugi su rekli da je kod Roma to normalno - nije normalno jer to nije normalno - ispričala je dio svoje priče Maja.

Rekla je kako voli svirati, pjevati i slaviti Boga jer je Bog imao plan za nju i zbog njega joj se promijenio život. Njezino odrastanje bilo je teško i prizori kojih se sjeća iz tog perioda ne bi smjeli biti dio ničijeg djetinjstva. Pričala je kako je njezina majka stavila djecu ispred sebe kao štit kada bi počeli udarci njezinog oca.

- Dok su došli policajci, to jest specijalci su došli okružiti našu kuću, ja sam bila mirna jer sam znala da idem na dobro. Otišla sam u udomiteljsku obitelj, udomitelji, makar nisu moji roditelji, ali kao da jesu, oni se brinu o meni. I danas se sjećam kad sam na sebi imala bijelu, čistu haljinu, jer nikad to nisam doživjela, osjećala sam se sigurno, osjećala sam ljubav. Ja nisam nikad imala rođendansku tortu, kad smo pekli torte, to je bilo nešto najljepše. Želja mi je da isto jednog dana budem udomiteljica i pomognem toj djeci - kaže Maja, prenosi Dnevnik.hr. Dok je pjevala na pozornici Supertalenta dio publike je i plakao koliko ih je raznježila njezina izvedba.

Da je dirnula i žiri pokazali su njihovi komentari: „Meni se jako sviđa način na koji pjevaš i emocija s kojom pjevaš“, rekla je Martina, a Fabijan je pohvalio njezinu iskrenost u izvedbi koja odaje da su riječi pjesme uistinu nečija stvarnost i Maja je sa zaslužena četiri 'da' prošla dalje.