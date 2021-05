Rene Bitorajac: 'Kao vlasnici kazališta u ovim mjesecima radimo isključivo za plaće i honorare drugih'

Glumac Rene Bitorajac ponovno je uskočio u voditeljske cipele, i to u hrvatskoj inačici BBC-jeva showa “Would I lie to you?”. Svakog četvrtka od 21 sat u RTL-ovoj emisiji “Ma lažeš!” suočit će timove s najotkačenijim lažima i istinama, a sve pod vodstvom kapetana: komičara i radijskog voditelja Luke Bulića i glumca Jana Kerekeša.

Salve smijeha

O novom angažmanu, trenutačnom stanju u svom kazalištu i čemu se nada u 2021. razgovarali smo s poznatim voditeljem.

– U našem showu pojavit će se osobe za koje nikad ne biste rekli da znaju tako dobro lagati. Vidjet ćete i sami da smo se ne samo dobro nasmijali nego smijali do suza. Isto to se događalo i publici, i to ne na nečiji znak, što je pak dobar znak. No najviše sam impresioniran hrabrošću kapetana i gostiju koji su nam kroz svoje istine puno toga novoga i nevjerojatnog rekli o sebi – veli nam Bitorajac.

Foto: RTL

– Ja sam zapravo osoba koja će najmanje lagati u showu. Ipak, okruženom poznatim osobama, nabrijanim kapetanima i lažima koje se brane kao najveće istine, neće mi biti lako – smije se pa u nastavku razgovora otkriva što se događa u njegovu kazalištu Luda kuća. – Opće stanje je dobro. Jako žalim za onim starim dobrim vremenima, međutim smijeh je ono što nam treba, a kod nas ga ima napretek. Kapacitet nam je bitno smanjen, nema svirki nakon predstava, ali smo popunjeni i razveseljavamo publiku. U lipnju izlazimo na otvoreno u varijanti Luda kuća cabrio – najavljuje ponosno glumac koji nam objašnjava zašto su neke predstave, kao što su “Bračna terapija”, “Joj Hrvati”, “Potpuni stranci” u travnju i svibnju bile otkazane. – Ako je neki glumac na nekom mjestu bio u kontaktu s nekim pozitivnim na koronavirus, 10 dana mora biti u izolaciji. Neki glumci igraju u više predstava i tako se pogodilo. Ipak, ukupno smo zbog takve situacije otkazali samo četiri izvedbe. To je redovna situacija u kazalištima, kao i po raznim tvrtkama u ovim vremenima – objašnjava nam Rene i otkriva kako je izgledalo proteklo razdoblje u kazalištu.

– Mi smo kao jedino privatno kazalište s vlastitom zgradom vrlo specifični i naše stradanje bilo je prilično veliko. U gradskim i državnim kazalištima sve su plaće isplaćene. Mala privatna kazališta nisu imala gdje igrati, angažmana nije bilo, samostalci su gadno nadrapali. Nikome nije bilo lako. Glumci su kod nas iz solidarnosti smanjili svoje honorare. Da nisu, mi ne bismo igrali, a oni ne bi uprihodili ni to. Mi zapravo kao vlasnici u ovim mjesecima radimo isključivo za plaće i honorare drugih. Osjećamo se dobro zbog toga iako to ne može biti dugoročna priča – upozorava iskusni glumac koji vjeruje u bolje prilike za kulturu te izvore financiranja nakon lokalnih izbora.

Malo odmora

– Ne morate me to ni pitati. Apsolutno vjerujem u bolje dane! Nadam se promjeni i očekujem drugačiju, pošteniju i kulturniju priču od ove. Nadam se da je vrijeme nedodirljivih prošlo – entuzijastičan je voditelj kojem je 2021. zasad – bljak! – Mislio sam da, kad smo ispratili staru, dolazi nešto novo. Ipak, pozitivno gledam na ljeto i jesen. U posljednje vrijeme radim jako puno i jako šareno. Dolazi toplo vrijeme, veselim se predstavama na otvorenom, Mosorog dobiva terasu, a ulažem i u pravu, živu “Tvornicu strave” s partnerom Marijem Petrekovićem, da se ne bismo previše opuštali po pitanju strahova. Očekujem i koji dan odmora u kolovozu! – nada se Rene kojeg smo upitali hoće li biti nastavka famoznih “Bitangi i princeza”, barem u online izdanju.

– Hahahaha. Kao da predlažete nešto? Zasad ništa od Bitangi i princeza, ali Mila i ja, upravo u obliku skečeva, uskoro dolazimo na platformu 24 sata. Neodoljivo podsjeća i miriše na stara dobra vremena – poručuje Rene na kraju.

VIDEO Danijela Martinović i Petar Grašo prekinuli nakon 24 godine