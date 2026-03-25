Influencerica pala s balkona na Tajlandu, bori se za život: U velikim je bolovima

Britanska influencerica Beth Klug zadobila je teške ozljede nakon što je pala s balkona na četvrtom katu hotela na Tajlandu. Prijatelji kažu da je Beth slomila kralježnicu na 24 mjesta kada je pala na beton. Nakon stravičnog pada Beth nije mogla micati ruke. Hitne službe požurile su u hotelski vrt gdje su je bolničari pronašli dok je ležala na betonu. Vlasti nisu potvrdile je li tijekom noći konzumirala alkohol. Beth je hitno prevezena u bolnicu dok njezini prijatelji očajnički pokušavaju prikupiti sredstva za njezino liječenje i povratak u Ujedinjeno Kraljevstvo. U trenutku pada zaštitar hotela koji je tada bio na dužnosti rekao je kako je čuo strašan udarac.

“Požurio sam provjeriti i pronašao tijelo osobe koja je pala i vapila za pomoć. Odmah sam obavijestio nadležne.”, izjavio je zaštitar hotela, prenosi The Sun. Policija je pokrenula istragu o Bethinom padu te su izjavili da pregledavaju snimke nadzornih kamera kako bi utvrdili točan uzrok nesreće. Njezini prijatelji tvrde kako je imala putno osiguranje te da osiguravajuća kuća traži policijsko izvješće kako bi mogli isplatiti novac. Bethina prijateljica Kim Lyall je rekla kako se i britansko veleposlanstvo angažiralo i dodala je kako je Beth u velikim bolovima.

“Uopće ne može micati ruke. Potpuno su joj slomljene. Zato se samo pomolimo da je uskoro vratimo kući. Sama je u stranoj bolnici, prikovana uz krevet i u bolovima. Ljudi trebaju pokazati malo suosjećanja.”, izjavila je njezina prijateljica Kim. Prijateljica Anna Mohammed posjetila je Beth u bolnici i izjavila: “Leđa su joj slomljena na 24 mjesta, ne može koristiti ruke, ima teške ozljede i trpi jake bolove.” Vjeruje se da je Beth otputovala na Tajland prije tri tjedna i boravila je na popularnom turističkom odredištu Pattayi.