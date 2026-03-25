Taylor i Travis stižu u Hrvatsku? 'Vesele se lutanju po selima'

Da je Hrvatska popularna destinacija mnogih poznatih više nije tajna, a neki slavni, čini se, imaju i dodatni motiv za posjet Lijepoj našoj. Naime, pjevačica Taylor Swift (36) i NFL zvijezda hrvatskih korijena Travis Kelce (36) ovog ljeta planiraju izreći sudbonosno 'da', no točan datum je ipak tajna, a njihovo vjenčanje smatra se jednim od događaja godine. No, nakon vjenčanja, slijedi onaj nama zanimljiviji dio. Par, kažu njihovi prijatelji, planira otići na "putovanje života" za svoj medeni mjesec. Kako kažu prijatelji, Taylor i Travis žele putovati tri tjedna, a uputili bi se na nekoliko destinacija širom svijeta. "Ovo planiraju tjednima i već su obavijestili prijatelje i obitelj da će u tom razdoblju biti 'potpuno nedostupni'", rekao je izvor stranim medijima. "Osim u hitnim slučajevima, žele ograničiti kontakt s vanjskim svijetom kako bi se u potpunosti prepustili ovom jedinstvenom iskustvu."

Putovanje bi trebalo započeti na Bahamima, omiljenom mjestu para za bijeg od očiju javnosti. Odatle se sele u Europu, gdje će provesti vrijeme na talijanskoj obali i na jezeru Como, regiji koju posebno vole. Uslijedilo bi nekoliko dana u Parizu, pa putovanje francuskom rivijerom, a zatim... Hrvatska! Par je navodno posebno uzbuđen zbog istraživanja hrvatskih sela kako bi se Travis povezao sa svojim korijenima.

Njihova posljednja europska postaja bit će privatni otok u Grčkoj, gdje će, kako tvrdi izvor, usporiti tempo i provesti neko vrijeme jedreći i uživajući u lokalnoj kuhinji. Nakon Grčke, putuju na istok, u Singapur, a zatim u Australiju. Taylor se navodno zaljubila u tu regiju tijekom turneje i želi je dodatno istražiti. U planu je i posjet Fidžiju, nakon čega putovanje završavaju na Havajima.

Podsjetimo, par se zaručio u ljeto prošle godine. Dodajmo i da je jednom prilikom Travis otkrio da ima hrvatske korijene. Obiteljski korijeni braće Kelce sežu daleko u hrvatsku prošlost. Njihovi preci potječu iz Gorskog kotara, konkretno iz sela Vele Drage u općini Brod Moravice. Marie, njihova prabaka na majčinoj strani, bila je potomak hrvatskih emigranata Georgea Štajduhara i Mary Jurkovich, a i baka Ina Marie Petranek također vuče hrvatsko podrijetlo. Travis tako ima duboke hrvatske korijene koji se protežu više generacija unazad. I u podcastu Travis i Jason dotaknuli su se činjenice da imaju hrvatske korijene. – Travis je ovog ljeta trenirao na Floridi, pogledajte kako je zgodan. Tako je brz... – kazala je Swift, a Travis je odgovorio: – To ti sunce čini, mi smo Hrvati, Jasone, treba nam sunce...