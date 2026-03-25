na ljeto

Taylor i Travis stižu u Hrvatsku? 'Vesele se lutanju po selima'

VL
Autor
Vecernji.hr
25.03.2026.
u 15:00

Putovanje bi trebalo započeti na Bahamima, omiljenom mjestu para za bijeg od očiju javnosti, a odatle se sele u Europu

Da je Hrvatska popularna destinacija mnogih poznatih više nije tajna, a neki slavni, čini se, imaju i dodatni motiv za posjet Lijepoj našoj. Naime, pjevačica Taylor Swift (36) i NFL zvijezda hrvatskih korijena Travis Kelce (36) ovog ljeta planiraju izreći sudbonosno 'da', no točan datum je ipak tajna, a njihovo vjenčanje smatra se jednim od događaja godine. No, nakon vjenčanja, slijedi onaj nama zanimljiviji dio. Par, kažu njihovi prijatelji, planira otići na "putovanje života" za svoj medeni mjesec. Kako kažu prijatelji, Taylor i Travis žele putovati tri tjedna, a uputili bi se na nekoliko destinacija širom svijeta. "Ovo planiraju tjednima i već su obavijestili prijatelje i obitelj da će u tom razdoblju biti 'potpuno nedostupni'", rekao je izvor stranim medijima. "Osim u hitnim slučajevima, žele ograničiti kontakt s vanjskim svijetom kako bi se u potpunosti prepustili ovom jedinstvenom iskustvu." 

Putovanje bi trebalo započeti na Bahamima, omiljenom mjestu para za bijeg od očiju javnosti. Odatle se sele u Europu, gdje će provesti vrijeme na talijanskoj obali i na jezeru Como, regiji koju posebno vole. Uslijedilo bi nekoliko dana u Parizu, pa putovanje francuskom rivijerom, a zatim... Hrvatska! Par je navodno posebno uzbuđen zbog istraživanja hrvatskih sela kako bi se Travis povezao sa svojim korijenima.

Taylor Swift s dečkom sudjelovala u podcastu, izvukli smo neke najzanimljivije izjave, a spomenuli su i Hrvatsku
Njihova posljednja europska postaja bit će privatni otok u Grčkoj, gdje će, kako tvrdi izvor, usporiti tempo i provesti neko vrijeme jedreći i uživajući u lokalnoj kuhinji. Nakon Grčke, putuju na istok, u Singapur, a zatim u Australiju. Taylor se navodno zaljubila u tu regiju tijekom turneje i želi je dodatno istražiti. U planu je i posjet Fidžiju, nakon čega putovanje završavaju na Havajima.

Podsjetimo, par se zaručio u ljeto prošle godine. Dodajmo i da je jednom prilikom Travis otkrio da ima hrvatske korijene. Obiteljski korijeni braće Kelce sežu daleko u hrvatsku prošlost. Njihovi preci potječu iz Gorskog kotara, konkretno iz sela Vele Drage u općini Brod Moravice. Marie, njihova prabaka na majčinoj strani, bila je potomak hrvatskih emigranata Georgea Štajduhara i Mary Jurkovich, a i baka Ina Marie Petranek također vuče hrvatsko podrijetlo. Travis tako ima duboke hrvatske korijene koji se protežu više generacija unazad. I u podcastu Travis i Jason dotaknuli su se činjenice da imaju hrvatske korijene. – Travis je ovog ljeta trenirao na Floridi, pogledajte kako je zgodan. Tako je brz... – kazala je Swift, a Travis je odgovorio: – To ti sunce čini, mi smo Hrvati, Jasone, treba nam sunce...

Zagreb: Peđa Jovanović održao koncert u Areni
OBJAVIO NA INSTAGRAMU

Bivši RTL-ovac nakon izleta u politiku otkrio gdje nastavlja karijeru: 'Proljeće je dobro za nove početke'

Dragi svi, odmor je gotov i vrijeme je za nove izazove", napisao je u objavi koja je brzo privukla pažnju njegovih pratitelja. Uz poruku je podijelio i modernu digitalnu posjetnicu svoje nove tvrtke, ADV PR & EVENTS, otkrivajući čime će se baviti. "It's time to be yr on boss. Rezultate znate!", dodao je De Vrgna, jasno dajući do znanja da je nakon 25 godina iskustva u medijima, komunikacijama i PR-u spreman samostalno graditi svoju poslovnu priču

Dino Merlin
OMILJENI GLAZBENIK

Dino Merlin 31. srpnja stiže na svoje peto Koševo: veliki spektakl u Sarajevu na razini svjetskih zvijezda

Najavljujući svoje novo Koševo, umjetnik je poručio: “Dragi prijatelji, jako mi je drago da vam mogu objaviti ovu, za mene posebnu vijest: moje peto Koševo. U Sarajevu, u gradu u kojem sam rođen, u kojem sam odrastao, pjevat ćemo pjesme koje sam pisao na ovim ulicama, u ovim mahalama. Pjesme koje su obišle svijet sada se vraćaju kući. 31. srpnja. Stadion Koševo, Vidimo se!”

Bill Cosby
Video sadržaj
PRAVDA NAKON 54 GODINE

Novi udarac za Cosbyja: Mora platiti 59 milijuna dolara ženi koju je drogirao i silovao 1972. godine

U svojoj tužbi, podnesenoj 2023. godine, navela je da ju je Cosby, koji je tada bio u svojim tridesetima, pozvao na svoj stand-up nastup u obližnjem San Carlosu. Prema njezinim tvrdnjama, pokupio ju je limuzinom, ponudio joj vino i dvije tablete za koje je rekao da su aspirin. Motsinger je posvjedočila kako je nakon toga počela gubiti svijest dok su je dvojica muškaraca smještala natrag u vozilo

Zagreb: Pjevačica Sanja Doležal
Video sadržaj
ZLATNA VREMENA

Sanja Doležal objavila fotku iz 80-ih i ganula fanove: 'Godine su proletjele, a uspomene ostaju'

Na fotografiji, snimljenoj u prepoznatljivom stilu osamdesetih godina, pozira takozvana "zlatna postava" benda. U prvom planu je mlada Sanja sa svojom plavom, bujnom frizurom, okružena kolegama iz benda: Vladimirom Kočišem Zecom, Marinkom Colnagom, Rajkom Dujmićem i Nenadom Šarićem. Njihovi osmijesi, odjeća s naglašenim ovratnicima i topli tonovi fotografije vjerno dočaravaju energiju i stil vremena u kojem su Novi fosili žarili i palili glazbenom scenom

