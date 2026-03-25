U 87. GODINI

Preminuo stric Angeline Jolie, napisao je jedan od najvećih rock hitova

Chip Taylor
Foto: Profimedia
Njegov najveći i najprepoznatljiviji hit svakako je "Wild Thing", sirova i energična rock himna koju je napisao u samo nekoliko minuta. Iako je prva verzija prošla nezapaženo, britanski bend The Troggs pretvorio ju je 1966. godine u globalni fenomen i broj jedan hit na Billboardovoj ljestvici

Preminuo je Chip Taylor, član Kuće slavnih tekstopisaca i čovjek čije su pjesme definirale zvuk šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Vijest o njegovoj smrti, koja je nastupila u ponedjeljak, samo dva dana nakon 86. rođendana, potvrdio je njegov bliski prijatelj, glazbenik Billy Vera, navodeći da je Taylor svoje posljednje dane proveo u hospiciju. Iako službeni uzrok smrti nije objavljen, poznato je da se kantautor prethodnih godina liječio od raka grla. Rođen kao James Wesley Voight u New Yorku, Taylor je bio dio slavne obitelji. Njegov stariji brat je Oscarom nagrađeni glumac Jon Voight, a nećakinja jedna od najvećih holivudskih zvijezda, Angelina Jolie. Upravo ga je brat Jon 2016. godine uveo u prestižnu Kuću slavnih tekstopisaca, odavši mu priznanje za desetljeća neizbrisivog utjecaja na popularnu glazbu.

Njegov najveći i najprepoznatljiviji hit svakako je "Wild Thing", sirova i energična rock himna koju je napisao u samo nekoliko minuta. Iako je prva verzija prošla nezapaženo, britanski bend The Troggs pretvorio ju je 1966. godine u globalni fenomen i broj jedan hit na Billboardovoj ljestvici. Pjesma je postala simbolom garažnog rocka, a njezina divlja energija kulminirala je u legendarnom nastupu Jimija Hendrixa na Monterey Pop festivalu 1967. godine, kada je gitarist na kraju izvedbe zapalio svoju gitaru. Sam Taylor je kasnije izjavio kako smatra da je "Wild Thing" bila prva punk ploča. "Zvuči mi tako. Demo je vrlo garažni, vrlo punk. To je terapeutska pjesma, omogućuje vam da se opustite. Jednostavna je i znojna, a znojne stvari su dobre", rekao je jednom prilikom.

Chip Taylor
1/14

Potpuna suprotnost toj sirovoj energiji bila je njegova druga najpoznatija skladba, nježna balada "Angel of the Morning". Iako je prvi put snimljena 1967., hit je postala godinu kasnije u izvedbi Merrilee Rush. Ipak, pjesma je svoj vrhunac doživjela 1981. kada ju je snimila Juice Newton, čija je verzija postala multi-platinasti hit i jedan od prvih country singlova emitiranih na MTV-u. Pjesma je kasnije doživjela novu mladost zahvaljujući filmovima poput "Deadpoola", a njezin refren poslužio je kao temelj za veliki hit "Angel" glazbenika Shaggyja iz 2001. godine. Popis izvođača koji su snimali Taylorove pjesme čita se kao enciklopedija glazbene povijesti, a uključuje imena poput Janis Joplin, Nine Simone, Franka Sinatre, Willieja Nelsona i Linde Ronstadt.

Prije nego što je postao glazbena ikona, Taylor je sanjao o karijeri profesionalnog golfera, slijedeći stope svog oca. Kada taj put nije uspio, okrenuo se glazbi, no njegov životni put i dalje je bio nekonvencionalan. Nakon niza uspješnih albuma u sedamdesetima, Taylor je krajem desetljeća naglo napustio glazbenu industriju i posvetio se svojoj drugoj strasti - profesionalnom kockanju. Postao je uspješan igrač blackjacka i stručnjak za konjske utrke, toliko dobar da su mu mnogi kasini zabranili ulaz. Glazbi se vratio tek sredinom devedesetih, potaknut bolešću svoje majke, kojoj je počeo pjevati uz bolesničku postelju. Taj povratak označio je novo, iznimno plodno razdoblje njegove karijere.

U kasnijim godinama Taylor je osnovao vlastitu diskografsku kuću Train Wreck Records i nastavio neumorno snimati i nastupati, uglavnom na američkoj americana sceni. Njegovi posljednji albumi bili su duboko osobni. Album "Behind The Sky" iz 2024. godine bio je inspiriran njegovom borbom s rakom grla i liječenjem kroz koje je prolazio. Unatoč teškoj dijagnozi, njegova kreativnost nije jenjavala, a pisanje pjesama postalo mu je terapija. Veliki osobni udarac doživio je u lipnju 2025., kada je preminula njegova supruga Joan, s kojom je imao kompleksnu, ali duboku vezu. Vjenčali su se 1964., kasnije razveli, da bi se ponovno vjenčali desetljećima kasnije, shvativši da su srodne duše. Njoj je posvetio brojne pjesme i svoj posljednji rad. Iza sebe je ostavio dvoje djece i petero unučadi.

Ključne riječi
showbiz Jon Voight Angelina Jolie Chip Taylor

