Redateljski velikani Spielberg, Cameron i Luhrmann u borbi za Oscare

Američka akademija filmske umjetnosti i znanosti 12. ožujka će po 95. put proglasiti najbolje filmove, glumce, redatelje i ostale djelatnike na još jednoj dodjeli Oscara, koja će se ponovno održati u Dolby Theatreu u Los Angelesu. U utorak 24. siječnja bit će poznate i nominacije, a mediji se ovih dana bave predviđanjima u svim kategorijama. Kao i dosad, najbolji pokazatelj Oscara su Zlatni globusi, koji su objavili nominacije u prosincu, a dodjela je održana prije desetak dana.

Baš kao i za Globuse, i kod Oscara bi se mogla voditi velika borba između redateljskih velikana Stevena Spielberga, Baza Luhrmanna i Jamesa Camerona. Njihovi filmovi "Fabelmanovi", "Elvis" i "Avatar: The Way Of Water" obilježili su prošlu godinu, a vrlo vjerojatno priskrbit će im i nominacije za najboljeg redatelja. No, pitanje je hoće li se i drugi dio "Avatara" naći u konkurenciji za film godine ili samo u tehničkim kategorijama. Istina, film je impresivan i svaki ljubitelj sedme umjetnosti trebao bi ga gledati u kinu, i to u 3D. No, realno, Cameron ponavlja motive iz prvog filma i to mu je najveći minus. Prvi favorit, ne samo za nominaciju, nego i za nagradu, Spielbergovi su "Fabelmanovi", njegov polubiografski film u kojem nam pokušava prenijeti svoju ljubav prema filmu kroz priče iz obiteljske prošlosti. Sigurna nominacija je i za "The Banshees of Inisherin", briljantno djelo Martina McDonagha, čovjeka koji ne režira puno, ali kad režira napravi remek-djelo. Dosad je snimio samo četiri filma, a "Kriminalci na godišnjem" i "Tri plakata izvan grada" osvojili su i publiku i kritiku te mu donijeli nominacije za Oscar. Priča o dvojici prijatelja koji prekidaju prijateljstvo na malom irskom otoku 1920. godine, za vrijeme građanskog rata u toj zemlji, čini se naizgled banalna, no McDonagh u svom stilu miješa komediju i dramu i donosi nam puno toga o ljudskim odnosima.

Nominacija neće mimoići ni "Elvis" Baza Luhrmanna, biografski film o životu kralja rock'n'rolla. Zaista smo dobili razigrani mjuzikl u kojem ima svega – od animiranih sekvenci i brzih montažnih rezova do pregršt boja i osjećaja, gotovo kao da smo u ludom snu. No čini se da je zbog toga patila radnja. Naravno, bilo je teško reći nešto novo u priči o čovjeku koji je ikona rock'n'rolla, o kojem se sve zna, no dojma smo da je Luhrmann to ipak mogao bolje napraviti. Film "Elvis" dobra je slika Amerike koja se mijenjala u samo 20 godina, od uobičajene segregacije s početka 50-ih do liberalnih 70-ih.

Veliki favorit je i "Sve u isto vrijeme". Drugi dugometražni film američkog dvojca poznatijeg kao Daniels (Daniel Kwan i Daniel Scheinert) znanstvenofantastična je komedija sa zvijezdom hongkonških akcijskih filmova Michelle Yeoh u glavnoj ulozi koja je svjetsku slavu stekla filmovima "Sutra nikad ne umire" te "Tigar i zmaj". Uz nju je u filmu nastupilo i dvoje hollywoodskih veterana: James Hong i Jamie Lee Curtis. Michelle poput svog sunarodnjaka Jackieja Chana pokazuje zavidne borilačke vještine, no ovdje se mora boriti protiv više svojih verzija u različitim univerzumima.

Siguran je i "Tár", film čiju je priču redatelj Todd Field napisao upravo za Cate Blanchett, a smjestio ju je u međunarodni svijet klasične glazbe, usredotočen na Lydiu Tár, koju mnogi fiktivno smatraju jednom od najvećih živućih skladatelja/dirigenata i prvu ženu šefa dirigenta velikog njemačkog orkestra. Sinergija ega, talenta i osobne odgovornosti sudaraju se u zaista izvanrednoj, na trenutke potresnoj izvedbi glavne glumice. To je priča o nesvakidašnjem karakteru i krahu karijere, ali ono što taj pad čini tako uvjerljivim je to što se događa vrlo postupno i izvire iz korijena. Priča se odvija u pažljivo orkestriranim pokretima, tako da nas svaki pokret uvlači sve dublje u Lydijin vrlo utjecajan i rigidno hijerarhijski glazbeni svijet.

Za preostala četiri mjesta borit će se barem još deset filmova. Svakako ćemo navijati za "Trokut tuge", razuzdanu satiru o klasnim ulogama i neukusu ekstremnog bogatstva koja je svom redatelju Rubenu Östlundu donijela već drugu Zlatnu palmu u Cannesu, a našem Željku Buriću europski Oscar za najboljeg glumca. Mnogi ističu i "Aftersun" redateljice Charlotte Wells, koja nas vodi na putovanje oca (30) i kćeri (11) tijekom ljetnog odmora potkraj devedesetih. Tu su i filmovi "Top Gun: Maverick", "Whale", "Black Panther: Wakanda Forever," "Glass Onion", "The Woman King", "Babylon," "She Said" i "Women Talking", no sve bi mogla iznenaditi nova ekranizacija jednog od najpoznatijih njemačkih romana "Na zapadu ništa novo" Ericha Marie Remarquea. Nakon Oscarom nagrađenog filma iz 1930. godine, Netflix je lani izbacio i njemačku verziju, redatelja Edwarda Bergera. Film će gotovo sigurno dobiti nominaciju za najbolji film izvan engleskoga govornog područja, a ne bi nas iznenadilo da bude nominiran i u glavnoj kategoriji.

U konkurenciji redatelja samo je pet nominiranih, pa bismo uz već spomenute Luhrmanna, Spielberga i Camerona kao moguće nominirane spomenuli Martina McDonagha, Daniela Kwana i Daniela Scheinerta, Todda Fielda i možda Rubena Östlunda.

U konkurenciji najboljih glumaca vodit će se mrtva utrka između tri imena. Austin Butler je u "Elvisu" pjevao i svirao gitaru u sekvencama u kojima gledamo mladog Presleya, i na trenutke je zaista podsjećao na velikog glazbenika. Dobiveni Zlatni globus i za njega je bio iznenađenje. Bio je preplavljen emocijama što je tu čast prihvatio pred mnogim vrhunskim imenima šoubiznisa.

- U ovoj sam prostoriji sa svim svojim herojima. Ne mogu vjerovati da sam ovdje - rekao je Butler, posebno istaknuvši Brada Pitta i Quentina Tarantina.

Brendan Fraser vjerojatno je i najveći favorit za ulogu u filmu "Kit", redatelja Darrena Aronofskyja. Veliki je to Fraserov povratak nakon deset godina stanke, a da je napravio odličan posao portretirajući učitelja koji pati od debljine i pokušava ponovno uspostaviti odnos s kćeri, govori i činjenica da je dobio nagradu Critic's Choice.

- Herman Melville je jednom napisao da u Americi postoji samo pet kritičara - ostali spavaju. Ni ja ne znam što to znači, ali sigurno mi je drago što su se kritičari probudili zbog mene - započeo je svoj govor. - Ovaj film, "The Whale", govori o ljubavi, o iskupljenju. Radi se o pronalaženju svjetla na mračnome mjestu i tako sam sretan što sam radio s ekipom koja je nevjerojatna - kazao je Fraser te se rasplakao na dodjeli.

Ne bi bilo čudno ni da nagrada pripadne Colinu Farrellu za ulogu Pádraica u "The Banshees Of Inisherin". Irski je glumac kao stvoren za ulogu melankoličnog i pomalo priprostog sunarodnjaka koji ne može shvatiti zašto je Colm odjednom odlučio prekinuti njihovo prijateljstvo. Dvojica koja će upotpuniti ovu listu najvjerojatnije su Paul Mescal ("Aftersun") i Bill Nighy ("Living").

Prije nominacija najčešće se govorilo da će se u kategoriji najbolja ženska uloga bitka voditi između Cate Blanchett ("Tár") i Michelle Williams ("Fabelmanovi"). No nakon što je Blanchett pobijedila na Critic's Choice i Globusima, a Williams je bila ignorirana nominacijama SAG-a, čini se da će virtuozna izvedba izmučene dirigentice Lydije Tár 53-godišnjoj Kate Blanchett donijeti treći Oscar (nakon "Avijatičara" iz 2004. i "Blue Jasmine" iz 2013.). No, ne smijemo zaboraviti ni Michelle Yeoh, koja bi mogla biti favoritkinja iz sjene zahvaljujući i osvojenom Zlatnom globusu.

- Hollywood mi je bio ostvarenje sna dok nisam došla ovdje - dodala je glumica kineskog podrijetla, napomenuvši kako su je na početku karijere nazivali "manjinom" i pitali zna li govoriti engleski. - Četrdeset godina kasnije, bilo je nevjerojatno putovanje i nevjerojatna borba biti ovdje danas, ali mislim da se isplatilo - rekla je Yeoh.

Ostale nominirane bit će vjerojatno Viola Davis ("The Woman King") i Danielle Deadwyler ("Till").

Trebalo je gotovo četiri desetljeća, ali glumac iz "Gooniesa" i "Indiane Jonesa" Ke Huy Quan čekao je svoje vrijeme, uzevši dugu stanku od ekrana da bi se vratio u pravo vrijeme da postigne prvu nominaciju za Oscar za film "Sve u isto vrijeme". Nakon trijumfa na dodjeli Globusa i nagrada Critic's Choice, Quan je na dobrom putu prema Oscaru. Udruženje glumaca također je nominiralo Brendana Gleesona i Barryja Keoghana iz "Bansheesa", Paula Danoa iz "Fabelmanovih" i Eddieja Redmaynea iz "The Good Nurse". No, među njih bi se mogao ugurati i Judd Hirsch iz "Fabelmanovih".

Angela Bassett ukrala je scenu u Marvelovu blockbuster nastavku "Black Panther: Wakanda Forever", i održala govor za pamćenje na Globusima, pa je gotovo sigurna ne samo za nominaciju, nego i za nagradu na Oscarima.

- Pokazali smo svijetu kako crnačko jedinstvo, vodstvo i ljubav izgledaju izvan, iza i ispred kamere - rekla je Bassett držeći svoj trofej.

Nevjerojatan je podatak da Jamie Lee Curtis nikada nije bila nominirana za Oscar, a to će se gotovo sigurno promijeniti zahvaljujući ulozi u "Sve u isto vrijeme". Planove bi joj mogle pokvariti Kerry Condon ("The Banshees of Inisherin"), Stephanie Hsu ("Sve u isto vrijeme"), Nina Hoss ("TÁR"), ili možda Jessie Buckley ("Women Talking"), Janelle Monáe ("Glass Onion") i Dolly De Leon ("Triangle of Sadness").

U kategoriji najbolji originalni scenarij nominacije će vjerojatno dobiti "Aftersun", "The Banshees of Inisherin", "Sve u isto vrijeme", "Fabelmanovi" i "Tár", dok su favoriti kod adaptiranog scenarija "Glass Onion: A Knives Out Story", "Living", "She Said", "White Noise" i "Women Talking".

U kategoriji najboljeg internacionalnog filma već smo spomenuli da je glavni favorit "Na zapadu ništa novo" redatelja Edwarda Bergera, a konkurenti su mu "Argentina, 1985" (Argentina) Santiaga Mitrea, "Close" ("Belgija") Lukasa Dhonta, "Decision to Leave" (Južna Koreja) Park Chan-wooka i irski "The Quiet Girl" Colma Bairéada.

Izraziti favorit kod animiranih filmova je "Pinokio" Guillerma del Tora, dok će se za preostale nominacije boriti "Turning Red", "Marcel the Shell with Shoes On". "Puss in Boots: The Last Wish", "Wendell & Wild", "Inu-Oh" i "My Father's Dragon".

VIDEO Jeremy Renner otpušten iz bolnice nakon teške nesreće koju je doživio: 'S obitelji kod kuće'