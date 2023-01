TV KRITIKA Tarik Filipović trudi se uvijek pomoći natjecateljima, no prošlog tjedna se i on zbunio

Što je muškarac bez brkova // HRT2 - TRI KAKTUSA

Kada se na programu pojavi jedno ovakvo legendarno ostvarenje hrvatske kinematografije, teško se tom odabiru može išta prigovoriti. Pa ipak… problem je u ovom slučaju nastao zato što, iako je na drugom programu HRT-a bio prikazan film “Što je muškarac bez brkova”, to je bilo praktički negledljivo i to zbog - kriminalne kvalitete slike. Sjećam se da su prije 15-ak godina hit bili mali preklopni mobiteli koji su bili najnovije čudo tehnologije s kamerom od svega 1 do 2 megapiksela. E pa, kada HRT pusti “Što je muškarac bez brkova” iz 2005. godine, to na malim ekranima gledatelja (koji danas više nisu ni tako maleni) izgleda otprilike kao video uradci snimljeni tim mobitelčićima. Slika skakuće, glave su glumcima izdeformirane, boja neba se preljeva na šumu, šuma na nebo, a zvuk “krči” već kad “pojačaš do 10”. Jedno je probuditi nostalgiju kod gledatelja prikazujući ovu romantičnu komediju zbog izvrsnih izvedbi Zrinke Cvitešić, Ive Gregurevića i Leona Lučeva, a drugo je lošom kvalitetom slike vraćati gledatelje u doba VHS kazeta. Nisam stručnjak za tu vrstu tehnologije, ali HRT uistinu djeluje kao institucija s dovoljno resursa i mogućnosti da sredi jedan film iz 2005. godine na današnju razinu očekivane kvalitete zvuka i slike.

Vrijeme je za rukomet // RTL - DVIJE RUŽE

Od doba VHS-a do televizije budućnosti samo jednim pritiskom na daljinski upravljač. Tako bi se moglo opisati prebacivanje s filma “Što je muškarac bez brkova” na HRT-u na RTL-ovu emisiju “Vrijeme je za rukomet”. Prije komentara o novoj tehnologiji, treba reći da se RTL uistinu specijalizirao za praćenje rukometa pa već uhodana ekipa zbilja dobro radi posao. Marko Vargek u studiju s gostima kao što su Goran Šprem, Petar Metličić i Drago Vuković daje odlične uvode i analize utakmica, a s terena se javljaju uvijek dobro pripremljeni reporteri, pri čemu treba izdvojiti Ines Godu Forjan, koja je inače svestrana sportska novinarka, no točno se vidi i osjeti da je “na svom terenu” (i doslovno i figurativno) kada suvereno vodi razgovore nakon rukometnih utakmica.

A ove je godine RTL, uz već provjerenu kombinaciju, odlučio rukometni program začiniti hologramima. Pa se tako u zagrebačkom studiju pojavljuju (doslovno, ako netko nije vidio, samo se pojave na ekranu) sugovornici iz Švedske što je poprilično kul. Ipak, na korištenju tehnologije treba još malo poraditi jer uglavnom ti sugovornici gledaju u svim smjerovima, osim prema ljudima koji su uistinu prisutnu u studiju pa to izgleda neprirodno. No treba uzeti u obzir da se sugovornici vjerojatno prvi put susreću s nečim ovakvim i nisu profesionalci pred kamerama. S druge strane, reporter Goran Latković je izveo baš dobru foru s “teleportacijom” švedskih ćevapa. Ta se “teleportacija” koristi i u studiju pa se “umanjeni Šprem” ubacuje na teren te na taj način komentira najvažnije poteze na utakmici. U redu, i tu ima prostora za tehničko dotjerivanje s obzirom da malo neobično izgleda to ukazivanje Šprema na ekranu, ali sve u svemu RTL je ovim potezom više izazvao simpatije kod gledatelja nego što mu zamjeraju neke tehničke gafove.

Tko želi biti milijunaš // HRT1 - JEDAN KAKTUS

Popriličan se gaf dogodio u prošlotjednoj epizodi emisije “Tko želi biti milijunaš” kada je natjecateljicu zbunilo 5. pitanje za 1000 kuna (ok, ok, to su sad euri, ali ovo je subjektivna TV kritika i dopustite da iz sentimentalnih razloga milijun kuna u milijunašu ostane milijun kuna, a ne 150.000 eura). U svakom slučaju, natjecateljica se zbunila baš kao što se svakome može dogoditi na tim početnim pitanjima pa više nije bila sigurna je li veća životinja vepar ili jelen. “Vuklo” ju je, vidjelo se, više na jelena, ali sugestijom voditelja ipak se odlučila za vepra i otišla doma s 0 KUNA. Tarik Filipović uistinu se trudi uvijek pripomoći natjecateljima kada zapnu na tim prvim pitanjima no sada je i njega ovo dosta nezgodno postavljeno pitanje zbunilo pa je sve u svemu ispalo dosta loše i neugodno, iako je pomaganje bilo u najboljoj namjeri.

Dnevnik // NOVA TV - TRI RUŽE

Odlično je i treba pohvaliti povezivanje Dnevnika u petak s emisijom Provjereno koja se na Novoj TV emitira dan ranije. Tako su prošlog tjedna novinari Dnevnika nastavili obrađivati priču o Dragi Makaju čija je supruga nedavno preminula, a on proziva Hitnu zbog dugog čekanja vozila. Prilog se nastavio baviti problematikom što pokazuje da Nova TV drži do kontinuiteta priče, ali i da se dodatno promišlja prilikom osmišljavanja programa.

