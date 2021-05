Rat na Facebooku zbog 'Ljubavi na selu'! Gledatelji se bune da im RTL briše komentare

Reality show "Ljubav je na selu" i ove je godine oborila rekorde gledanosti na RTL-u, a avanture farmera i njihovih izabranica posebno se prate na društvenim mrežama. Osim službene stranice emisije na Facebooku postoji i satirična stranica "Dnevna doza Ljubav je na selu", koju prati više od 45 tisuća ljudi. Na toj stranici fanovi komentiraju aktualne epizode i rade smiješne memeove, a premda postoje već nekoliko godina, čini se da su ove sezone stali na žulj RTL-u, koji ih je počeo prijavljivati Facebooku, kako zbog autorskih prava, tako i zbog golotinje.

Foto: Facebook - Hvala RTL-u na dvije prijave u dva dana. Katastrofa, napisali su admini stranice. U komentarima su ih podržali brojni fanovi, a jedan je napisao kako je "najjače što su od njih pokupili ideje, a sada ih blokiraju".

- Doslovno! Imam negdje poruku od njih kako je fora ovaj format s meme slikama, i sad ovo...., odgovorio je admin.

Nakon toga je, čini se, nastao rat sa službenom stranicom emisije, budući da su im pratitelji "Dnevne doze..." počeli ostavljati poruke koje su brzo brisane, a nakon toga su njihovi autori blokirani na službenoj stranici.

- Vi niste svjesni koliko su vam ova stranica i njihovi sarkastični komentari podigli gledanost. Umjesto da im zabranjujete da rade memeove i smiješne klipove, vi im trebate plaćati da to rade, napisala im je jedna gledateljica, no i taj je komentar brzo nestao sa stranice, a ona je blokirana.

Admini "Dnevne doze..." ostavili su i poruku službenoj stranici kako bi ih i oni mogli prijaviti jer ih uznemirava vijest o Marijanu koji je uživao u tajlandskoj masaži. Ta je poruka, prije nego je nestala, dobila gotovo 1500 lajkova.

- Administrator RTL-ove službene Facebook stranice Ljubav je na selu prijavio je sve objave stranice Dnevna doza Ljubavi na selu u kojima je utvrđeno kršenje autorskih prava, odnosno neovlašteno korištenje RTL-ova foto i videomaterijala, stoji u odgovoru kojeg su nam poslali s RTL-a.

Razgovarali smo i s administratorom stranice "Dnevna doza Ljubavi na selu" koji nam je kazao kako ne zna točan razlog zašto ih se odjednom toliko prijavljuje.

- Znamo da ne zamjeraju objave u meme formatu, znači slika s natpisom, nego samo ako objavimo video (iako taj video trajao i 2-3 sekunde). U kontaktu smo s jednom njihovom djelatnicom koja nas obavijesti ukoliko nešto objavimo što ne smijemo, pa se kroz dogovor to makne. Zadnjih par dana bez ikakvih upozorenja su nam prijavili nekoliko videa zbog kršenja autorskog prava, a najsmješnije od svega je što su ti prijavljeni videi još iz sezone kad su Jovica i Nikolina bili u "Ljubav je na selu" (znači stari preko 2-3 godine). Aktualna stranica postoji već dvije godine, a imali smo jednu od 65 tisuća lajkova, koju smo morali ugasiti zbog previše prijava od strane RTL-a, kandidata ili koga god, rekao nam je administrator.

- Nije mi cilj nikakva zarada ili promocija nego jednostavno zabava i nasmijavanje ljudi. Realno, čitajući komentare i poruke ljudi u inboxu, puno njih je blokirano od strane RTL-a, odnosno službene stranice "Ljubav je na selu". Razlozi blokiranja su komentari koji se ne slažu s njihovim mišljenjem, i ako netko komentira sto se zapravo događa u stvarnosti s nekim kandidatom, oni to jednostavno skinu s komentara, kako se ne bi pokrenula neka priča. Mi razumijemo autorska prava, razumijemo i uvijek smo se dogovorili s nekim iz RTL-a, čak i s kandidatima koji nisu željeli biti objavljivani, a pristojno su zamolili da ih ne objavljujemo. Malo me iznenadilo kad sam dva dana zaredom dobio prijave od RTL-a, kad znaju da se uvijek kroz dogovor riješimo svih nesporazuma. Obrisali bismo i te stare video isječke da je bilo govora o tome, ali možda su jednostavno željeli da se mi kao stranica ugasimo. Takvim postupcima definitivno stranica ide u krivom smjeru i svaka nova prijava može biti kraj stranice. Nadamo se da neće jer smo stvarno puno truda uložili u ovu, krenuli od samo nas par pa evo do 45 tisuća ljudi. Ne shvaćam kako oni kao produkcija ne vide da mi ovim samo pridonosimo gledanosti emisije i da ništa lose nema u našim objavama. Za dalje ne znamo, ispratit ćemo ovu sezonu do kraja nadam se bez više ikakvih prijava, a onda možda pokrenemo neku novu stranicu koja bi se bazirala na općenito show programe u RH, rekao je administrator stranice.

