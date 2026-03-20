Josipa Lisac proglašena glazbenicom godine: 'Totalno sam uzrujana. Vrlo pašemo Jakov Jozinović i ja'

Priznanje Večernjakova ruža u kategoriji glazbenika godine pripalo je Josipi Lisac , a nagradu su joj uručili lovac iz Potjere Dean Kotiga i aktualna Miss Hrvatske Laura Gnjatović.

- Ja sam uzrujana totalno. Nikad nisam bila ni nominirana ni predložena. Ja totalno debitiram. Neću biti duga. Vrlo pašemo Jakov Jozinović i ja. Mladi, i on je debitirao na Večernjakovoj ruži. Znači da sam i ja mlada. Nema starenja, nema starosti. Zahvaljujem ljudima. Sjetimo se 60-ih, 70-ih, svi su nosili ispod ruke Večernjak. Večernji, hvala vam puno. Ovo je zaista nešto najljepše, još ne vjerujem. Još ne vjerujem - rekla je velika Josipa Lisac.

Za ovu prestižnu titulu u konkurenciji su bili Nina Badrić, Neno Belan, Josipa Lisac, Hiljson Mandela, Miach te Urban&4. Kao i prethodnih godina, nominirani su odabrani prema temeljnim kriterijima ove medijske nagrade: originalnosti, kvaliteti i izvrsnosti u radu.Ipak, konačnu i presudnu odluku o tome tko će kući ponijeti ovu laskavu titulu donijeli su upravo naši vjerni čitatelji. Upravo su njihovi glasovi, pristigli u velikom broju, bili onaj ključni faktor koji je prevagnuo u korist pobjednika, potvrđujući neraskidivu vezu između publike i njihovih omiljenih glazbenih imena. Osim neospornog profesionalnog ugleda koji donosi, Večernjakova ruža već je desetljećima sinonim za vrhunski glazbeno-scenski spektakl. Svake godine iznova, dodjela oduševljava produkcijskom izvrsnošću i jedinstvenom, svečanom atmosferom koja prati svaki trenutak ove posebne večeri. Večerašnja svečanost u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu okupila je kremu društvenog života, od istaknutih umjetnika do brojnih poznatih lica iz javnog svijeta. Za nezaboravan glazbeni program i vrhunsku zabavu tijekom cijele večeri zadužena su neka od najznačajnijih i najpopularnijih imena domaće estrade, koja će svojim nastupima dodatno uveličati ovaj događaj.