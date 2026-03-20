UŽIVO Počela je Večernjakova ruža!
FOTO Pogledajte tko je sve stigao u HNK: Poznata lica zablistala na dodjeli Večernjakove ruže!
Enis Bešlagić je osvojio Večernjakovu ružu
Jakov Jozinović je novo lice godine: 'Na mladima svijet ostaje, mi smo budućnost'
Ema Branica je TV osoba godine: 'Mi ćemo se truditi i dalje, već 18 godina jako se trudim'
(Ne)uspjeh prvaka osvojio je nagradu Digitalna ruža
Plesnjak proglašen radijskom emisijom godine
Jurkotić: 'Radio je oduvijek bio moja prva ljubav, 28 godina se bavim ovim poslom'
VEČERNJAKOVA RUŽA

Josipa Lisac proglašena glazbenicom godine: 'Totalno sam uzrujana. Vrlo pašemo Jakov Jozinović i ja'

Zagreb: Ceremonija dodjele medijske nagrade "Večernjakova ruža" u Hrvatskom narodnom kazalištu
20.03.2026.
u 21:51

- Vrlo pašemo Jakov Jozinović i ja. Mladi, i on je debitirao na Večernjakovoj ruži. Znači da sam i ja mlada. Nema starenja, nema starosti - poručila je Josipa Lisac

Priznanje Večernjakova ruža u kategoriji glazbenika godine pripalo je Josipi Lisac , a nagradu su joj uručili lovac iz Potjere Dean Kotiga i aktualna Miss Hrvatske Laura Gnjatović.

- Ja sam uzrujana totalno. Nikad nisam bila ni nominirana ni predložena. Ja totalno debitiram. Neću biti duga. Vrlo pašemo Jakov Jozinović i ja. Mladi, i on je debitirao na Večernjakovoj ruži. Znači da sam i ja mlada. Nema starenja, nema starosti. Zahvaljujem ljudima. Sjetimo se 60-ih, 70-ih, svi su nosili ispod ruke Večernjak. Večernji, hvala vam puno. Ovo je zaista nešto najljepše, još ne vjerujem. Još ne vjerujem - rekla je velika Josipa Lisac.

Za ovu prestižnu titulu u konkurenciji su bili Nina Badrić, Neno Belan, Josipa Lisac, Hiljson Mandela, Miach te Urban&4. Kao i prethodnih godina, nominirani su odabrani prema temeljnim kriterijima ove medijske nagrade: originalnosti, kvaliteti i izvrsnosti u radu.Ipak, konačnu i presudnu odluku o tome tko će kući ponijeti ovu laskavu titulu donijeli su upravo naši vjerni čitatelji. Upravo su njihovi glasovi, pristigli u velikom broju, bili onaj ključni faktor koji je prevagnuo u korist pobjednika, potvrđujući neraskidivu vezu između publike i njihovih omiljenih glazbenih imena. Osim neospornog profesionalnog ugleda koji donosi, Večernjakova ruža već je desetljećima sinonim za vrhunski glazbeno-scenski spektakl. Svake godine iznova, dodjela oduševljava produkcijskom izvrsnošću i jedinstvenom, svečanom atmosferom koja prati svaki trenutak ove posebne večeri. Večerašnja svečanost u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu okupila je kremu društvenog života, od istaknutih umjetnika do brojnih poznatih lica iz javnog svijeta. Za nezaboravan glazbeni program i vrhunsku zabavu tijekom cijele večeri zadužena su neka od najznačajnijih i najpopularnijih imena domaće estrade, koja će svojim nastupima dodatno uveličati ovaj događaj.

