FOTO Kolinda Grabar-Kitarović javila se u opuštenom izdanju, pratitelji joj pišu: 'Dama ostaje dama'

NADA MIRKOVIĆ:

'S nevjericom sam gledala intervju Angeline Jolie, koja je s osmijehom došla bosa jer je slomila prst stopala'

Ne mogu si pomoći, čim Angelina progovori, sjetim se klasika iz 1955., pjesme "The Great Pretender", koju je divno, između ostalih, pjevao i Elvis. Pjesma opisuje tipa koji je pozer, prenavlja se, glumata, neiskren je. No, on ima jednu olakotnu okolnost, on to radi zbog ljubavi, da prikrije koliko je ranjen.