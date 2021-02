Rambo Amadeus prebolio koronu: 'Pušten sam iz bolnice, uvaženi kolega Balašević nije bio te sreće'

Rambo Amadeus izašao je iz bolnice nakon što se tjedna borio s koronavirusom. Crnogorski je glazbenik na Facebooku objavio video te napisao kako se osjećao.

- Hvala svima koji su se zanimali za moje zdravlje ovih dana. Trebam se paziti još dvadesetak dana, pa bih onda opet trebao biti 'onaj stari'. Imao sam sreće što sam na vrijeme bio podvrgnut tretmanu na Infektivnoj Klinici, gdje rade nadljudi, posvećeni experti. Respect, napisao je Rambo.

- Moj uvaženi kolega Balašević nije bio te sreće da na vrijeme dođe u ruke liječnika, a mnogi do jučer zdravi i pravi ljudi se bore za život, pa se ne mogu da radovati punog srca što sam pobijedio ovaj jebeni, virus, za koji dugo nisam ni mogao povjerovati da je zapravo - izvanredno podmukao i opasan. Također, nemojte se ni vi opuštati, bez obzira jeste li mladi, zdravi, sportaši, je li netko u vašoj okolini preležao ili nije. Dok se ne cijepi preko 50% stanovništva, nitko nije siguran. Distanca, maska, ruke. Ja sad trebam ući u formu, pored svih restrikcija, izolacija, 'higijensko dijetetskog režima' ipak mi nije nitko zabranio da sviram gitaru, dodao je glazbenik, koji će 10. travnja održati online koncert za koji se već mogu kupiti ulaznice.

Podsjetimo, glazbenik je na Facebooku prošlog tjedna objavio da je zaražen, te je zamolio fanove da se čuvaju.

- Dragi fanovi, samo bez suvišnog uzbuđenja i panike, istina je da je i Car pozitivan na korona virus, međutim ne nasjedajte na dramatične tekstove, Kilocar je čeličnog zdravlja, i ovog puta poručuje - korona vreba, ne bira, kosi nemilosrdno i uvažene kolege, ali, što je tragedija i opasnost veća, moral mora biti visočiji. S tim u vezi vam obećajem da će koncert, s ovom prijeko potrebnom odgodom, biti sigurno još uzbudljiviji i zanimljiviji, uz dužan pijetet prema svima koji su bitku sa koronom izgubili. Muzika nije ni za mene ni za moje kolege zajebavanje, nego neophodan segment života.

Zato, najbolji način da me podržite je da držite distancu i nosite masku, i prijavite se za cijepljenje, ali boga mi i kupite kartu na vrijeme za koncert, to će mi najbolje podići imunitet! To je podrška, ostalo je palamuđevina. Show must go on - pjesma nas je održala njojzi hvala!', stoji u objavi na njegovoj službenoj stranici.