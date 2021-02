Svi govore o tome! Je li u sinoćnjem 'Milijunašu' jedno pitanje imalo dva točna odgovora?

U sinoćnjoj emisiji popularnog kviza "Tko želi biti milijunaš?" dogodila se zanimljiva situacija koja je odmah postala predmet rasprave na forumima i društvenim mrežama. Naime, natjecateljica Gordana Horvat zapela je na desetom pitanju koje je glasilo:

"Ubiti pticu rugalicu. Što kaže Atticus Finch, što je to?" Ponuđeni odgovori bili su A: Grijeh, B: Sreća C: Sramota i D: Ponos.

Natjecateljica je prvo iskoristila džoker zovi i nazvala prijatelja Igora Mavrina koji je kazao kako misli da je točan odgovor C: Sramota. Džoker zovi nije joj ulio puno povjerenje pa je Gordana odmah nastavila s džokerom pola-pola. Ostali su odgovori A: Grijeh i C: Sramota, a ona se ipak odlučila Grijeh, što je bio točan odgovor. No, sudeći po hrvatskom prijevodu knjige "Ubiti pticu rugalicu", ovo pitanje ima dva točna odgovora.

"Pucaj u šojke koliko god hoćeš ako ih uspiješ pogoditi, ali upamti, sramota je ubiti pticu rugalicu... one ne čine ništa, osim što nam pjevaju. Ne uništavaju ljudima vrtove, ne gnijezde se u kukuruzu, samo pjevaju. Zato je grijeh ubiti pticu rugalicu", stoji u hrvatskom prijevodu romana koji je napisala Harper Lee. To su primijetili i ljubitelji kvizova na društvenim mrežama, a neki su ga nazvali čak i "najbezobraznijim pitanjem u povijesti kvizova".

Igor Grković, urednik kviza "Tko želi biti milijunaš?", poslao nam je originalni citat iz knjige na engleskom u kojem se doista spominje jedino riječ "sin".

– Sramota bi bila "shame". Zašto se prevoditeljica odlučila za sramotu – to bi nju trebalo pitati. To je ključna metafora knjige - ideja o pticama rugalicama kao o dobrim, nedužnim ljudima koje uništava zlo. U tom kontekstu jedino odgovor "grijeh" ima smisla. Tu je više riječ o prevoditeljskoj slobodi, nego o netočnosti pitanja – istaknuo je Grković i dodao kako je i dosad u "Milijunašu" bilo slučajeva da su ljudi mislili kako pitanje ima dva točna odgovora, no uvijek se gleda samo ono što piše u originalu.

– To je kao ono pitanje o leopardima na grbu Dalmacije. U Ustavu RH isključivo su leopardi, a na raznim drugim mjestima spominju se i lavovi i risovi. Kako riješiti taj problem ako ne konzultirajući originalni tekst? U tom slučaju tekst Ustava, a u sinoćnjem slučaju originalni tekst na engleskome – dodao je Grković.

Natjecateljica se sinoć ipak odlučila za "grijeh", no pitanje je što bi bilo da je izabrala "sramotu".