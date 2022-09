Prvi podcast u Hrvatskoj koji pokriva teme osoba s invaliditetom i probleme koji muče obitelji djece s teškoćama u razvoju

Bivša rukometna reprezentativka, sportašica, magistra logopedije i sportskog menadžmenta, trenerica, sve to i puno više je Maida Arslanagić koja je svoja znanja i vještine spojila kako bi pomogla djeci s teškoćama u razvoju kroz svoj program HandbALL IN, ali i podcast kojim u razgovoru sa stručnjacima pokušava dati odgovore i prenijeti znanja obitelji djece s teškoćama u razvoju. Prvi je to podcast ovakve vrste u Hrvatskoj, a kako kaže Maida, želja joj je potaknuti druge da se uključe u program ili pokrenu nešto slično. Cilj je kroz igru, vježbanje i rukomet poticati komunikacijske i govorne vještine djece s teškoćama u razvoju, a Maida nam je sada otkrila kako je došla na ideju podcasta, ali i što se sve promijenilo od našeg posljednjeg razgovora kada nas je ugostila na treningu u Zagrebu i pokazala koliko uistinu uživa u radu s djecom.

Ispričajte nam ukratko o podcastu, kako ste došli na ideju i kada je krenula cijela priča?

- Već dugi niz godina radim s djecom s teškoćama u razvoju i kroz razgovore s roditeljima ispadne kako im uvijek fale neke informacije, ne znaju kojem se stručnjaku obratiti za pomoć, gdje potražiti odgovore na pitanja koja ih muče. Nakon svakog mog pojavljivanja u javnosti i medijima, kada bih pričala o nekom svom projektu i radu s djecom s teškoćama u razvoju, imala sam niz upita zabrinutih roditelja koji trebaju pomoć te sam tako došla na ideju da bi bilo dobro da napravim jedan podcast kroz koji bih mogla proširiti HandbALL IN priču i obogatiti je jednim podcastom gdje bih ugostila razne stručnjake iz područja rada s djecom s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom te im pomoći na taj način.

Koliko epizoda je snimljeno? Gdje snimate i tko su članovi podcast ekipe?

-Upravo je izašla 15. epizoda, a dinamika snimanja je jedna epizoda mjesečno. Već drugi puta za redom,odnosno već gotovo dvanaest epizoda financira Zaklada ICF. Iznimno sam im zahvala jer su prepoznali vrijednost ovog projekta i podcasta. Oni su uz nas, kao i produkcijska kuća Ingenious production i Matej koji je divan i pomaže u svemu oko YouTube kanala i kako bi se proširila svijest o podcastu. Prvih šest epizoda snimili smo za vrijeme lockdowna kada zatvoreni prostori restorana nisu radili pa smo ih snimili u Mister Moo restoranu koji nam je nesebično dao prostor te su nam omogućili da snimamo kod njih. U posljednjih godinu dana pak snimamo u Centru Misli. To je rehabilitacijski centar koji prati ovu cijelu priču te su nam ustupili predivan i ugodan prostor u kojem se osjećamo kao doma.

Kako birate goste? Imate li gosta koji vas je posebno oduševio?

- Goste uglavnom biramo prema temi. Želimo obuhvatiti što više tema vezanih za rad i terapije, sve ono što bi roditeljima moglo pomoći i dati im neke dodatne informacije o svemu što im treba za njihovo dijete pa tražim najbolje stručnjake koji bi mogli odgovoriti na pitanja i pokriti tu temu. Moram priznati da se svi odazivaju i pozitivno reagiraju te i sami žele pričati u podcastu i svojim stručnim savjetima pomoći svima.

Je li podcast ALL IN jedini podcast u Hrvatskoj koji pokriva teme osoba s invaliditetom te probleme koji muče obitelji djece s teškoćama u razvoju?

- Nisam naišla na druge podcaste ovakvog tipa, pogotovo ne u Hrvatskoj. Vani je situacija drugačija. U Hrvatskoj podcast još možda nije toliko popularan kao u ostaku svijeta. Čini mi se da ljudi radije čitaju novine, članke i knjige te se tako informiraju. Bilo je određenih videouradaka i materijala koji su obradili ovu temu, ali ovako u kontinuitetu nisam pronašla ništa slično. Upravo zato se i rodila ova ideja, da budemo prvi i potaknemo druge da, ako već ne žele sudjelovati, pokrenu nešto slično.

Kakva je reakcija publike?

- Reakcija publike je zapravo, mogu reći, zahvalnost. Ciljana publika, a to su roditelji i obitelji djece s teškoćama u razvoju, izuzetno su zahvalni. Vjerujem da i drugi pogledaju, svi koji se bave sličnim područjima. Važno mi je da roditelji i obitelji na ovaj način mogu dobiti informacije. Možda imamo mali broj pratitelja, barem se tako čini kada gledamo brojke, ali zapravo statistika pokazuje da svi oni koji dođu na stranicu, pogledaju podcast do kraja, čak se i vraćaju nekoliko puta. Upravo je to ono što mi želimo i postići.

Planirate li proširiti podcast izvan granica Hrvatske?

- Svi podcasti su prevedeni i na engleski jezik. Imamo divnu profesoricu engleskog jezika i našu suradnicu Melanie koja nam pomaže i koja volonterski radi s nama.

Volite li i sami slušati edukativne programe i sadržaj sličan vašem?

- Kada je riječ o domaćim podcastima, ne bih mogla izdvojiti omiljeni jer sam i ja sama osoba koja se nalazi u ulozi voditelja i moderatora tema, ali izdvojila bih podcaste u kojima su gosti roditelji koji dijele svoje vlastito iskustvo i mogu dati do znanja drugim roditeljima da nisu sami i da ne trebaju posustati. Uvijek mi je drago kada mi u goste dođu veliki stručnjaci iz ovog područja koji se i dalje odazivaju na ovakve podcaste bez da razmišljaju da im je to ispod časti ili da pak nemaju koristi od gostovanja.

Iz vašeg iskustva, koliko je podcast kao format popularan u Hrvatskoj?

- Mislim da su podcasti, pogotovo ovakvi službeni i edukativni, jako slabo popraćeni u Hrvatskoj i da ih nema toliko. Osobno jako volim podcaste i sama ih rado pratim.

Osim podcasta, vodite i uspješni program HandbALL IN. Program je aktivan već tri godine. Što se promijenilo otkad smo pričale krajem 2020.?

- HandbaALL IN je nastao 2019. godine, a sada već polako ulazimo u četvrtu školsku godinu i zaista je projekt narastao, zapravo više i nije projekt nego program od verificiran od Agencije za odgoj i obrazovanje. Uz Zagreb, proširili smo se u još dva hrvatska grada, Sinj i Metković, te u Sarajevo pa smo sada aktivi u četiri grada. Brojimo više od 120 djece, a ove godine imali smo i preko 45 volontera uključenih u rad s oko 1500 volonterskih sati, tako da imamo i volonterski dio. Očuvali smo tu volontersku bazu i nikako je ne želimo prekinuti. Za ovaj program karakteristično je da kako rastemo mi, rastu i naše ideje. Program iz dana u dan dobiva nove sadržaje, uključuje se sve više fizioterapeuta, dajemo mogućnost terapijskog pristupa unutar grupe za djecu koja ne mogu samostalno pratiti trening. Kroz grupu imamo radionice za stjecanje socijalnih i životnih vještina koji su itekako bitni za djecu s teškoćama u razvoju, kao i sama terapija.

Kakvi su planovi vezani za program i podcast?

- Svi moji planovi usmjereni su prema HandbALL IN-u. Želim da se projekt širi, iz dana u dan rastemo, tražimo pomoć kako bismo mogli zaposliti barem jednog trenera, što bi nam omogućilo da imamo više grupe. Želja mi je da se proširimo i u druge gradove nakon Sinja i Metkovića pa se zaista nadam da ćemo u tome i uspjeti. Sve povezano i s podcastom, tako ćemo u novim epizodama roditelje upoznati s novim temama i nekim novim terapijskim pravcima.

Iako ste se ''umirovili'' od rukometa, ne može se reći da mirujete. Kako stignete organizirati sve etape svog rasporeda?

- Ponekad ne znam ni sama kako stignem sve organizirati, rastrgana sam između nekoliko projekata i gradova. Ovaj projekt traži i iziskuje potpunu posvećenost tako da moram puno više raditi. Nije mi teško, to je nešto što volim i sve sam svoje poslove koje sam imala sa strane odlučila prekinuti i potpuno se posvetiti ovom projektu, udruzi i svojoj djeci s kojom radim.

Imate li u planu neke nove poslove?

- Nemam neke nove projekte u planu već mi je cilj nadograditi ovaj, dok će ostali privremeno pričekati. Podcast i program su povezani i moja energija usmjerena je samo na njih. To je ono što volim.

VIDEO Poznati redatelj Emanuele Crialese otkrio da je rođen kao žena: 'Ovo ne birate sami, takvi se rodite'