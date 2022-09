Tijelo kraljice Elizabete prevezeno u Westminstersku opatiju: Članovi obitelji nisu mogli sakriti tugu

Kraljica Elizabeta prošla je svoje posljednje putovanje od Buckinghamske palače prema Westminsterskoj opatiji. Povorka s kraljičinim tijelom iz Buckinghamske palače krenula je u 14:22 prema londonskom vremenu, a trajala je 38 minuta.

Povorku iza kraljičinog lijesa predvodio je novi britanski kralj Charles sa svoje troje braće: princezom Anne i prinčevima Andrewom i Edwardom. U povorci su bili i kraljičini unuci te Charlesovi sinovi, prinčevi William i Harry koji su prešli preko svojih nesuglasica kako bi odali počast baki te hodali jedan pored drugoga. Članovi kraljevkse obitelji tijekom povorke nisu mogli sakriti tugu.

Foto: Henry Nicholls/REUTERS Britain's King Charles, Prince Andrew march during a procession where the coffin of Britain's Queen Elizabeth is transported from Buckingham Palace to the Houses of Parliament for her lying in state, in London, Britain, September 14, 2022. REUTERS/Henry Nicholls/Pool Photo: Henry Nicholls/REUTERS U povorci su bili i kraljičin unuk, sin princeze Anne, Peter Phillips te Tim Laurence, suprug princeze Anne. Sudjelovao je i vojvoda od Gloucestera, princ Henry, dok su kraljeva supruga Camilla, Kate Middleton i Meghan Markle bile u automobilima koji su pratili povorku.

Foto: POOL/REUTERS Britain's Camilla, Queen Consort and Britain's Catherine, Princess of Wales are driven behind the coffin of Queen Elizabeth II, adorned with a Royal Standard and the Imperial State Crown and pulled by a Gun Carriage of The King's Troop Royal Horse Artillery, during a procession from Buckingham Palace to the Palace of Westminster, in London on September 14, 2022. DANIEL LEAL/Pool via REUTERS Photo: POOL/REUTERS Tisuće ljudi stajalo je uz područje kojim je prošla povorka te odalo počast Kraljici. Brojni nisu mogli sakriti suze te su joj uputili i pljesak.

Nakon povorke, nadbiskup Canterburyja Justin Welby održao je kratku službu u trajanju od 20 minuta, a tijelo kraljice Elizabete počivat će u Westminsterskoj opatiji do državnog sprovoda koji je zakazan za ponedjeljak 19. rujna. Lijes se nalazi na uzdignutoj platformi te će javnost moći odati počast Kraljici.

Vrijeme početka povorke, 14:22 prema londonskom vremenu, dio je tradicije kraljevske obitelji, a postoji nekoliko teorija o razlozima njegovog odabira. Naime, kada je preminuo kraljičin otac George VI. 1952. godine, zvona su zazvonila 56 puta za svaku godinu njegovog života između 13:27 do 14:22. Druga teorija je da broj 222 predstavlja posebno značenje i jedinstvo u odnosnu s Bogom. Kraljica je bila velika vjernica i poglavarica crkve u Engleskoj kao monarh.

Kraljičin lijes od kočije do odra u Westminsterskoj opatiji unijelo je osmero ljudi, jer se radi o lijesu unutar lijesa. Kraljičino tijelo položeno je u lijes od olova, kako bi se što bolje sačuvalo, a potom u lijes od engleskog hrasta koji je za nju napravljen prije više od 30 godina.

Podsjetimo, Kraljica je preminula u četvrtak u 97. godini života u Balmoralu u svojoj vikendici u kojoj je boravila neko vrijeme. Na tronu ju je naslijedio njezin najstariji sin Charles.

VIDEO Ljudi se okupljaju ispred Buckinghamske palače kako bi se oprostili od Kraljice