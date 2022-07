Prvi je put zasjala na velikoj pozornici zagrebačkog HNK u predstavi svog profesora, a još nije ni diplomirala

Završila je baletnu školu, bavila se modernim plesom, studirala germanistiku, no od svega, gluma je prevladala. Lana Meniga (26) 15. je lipnja prvi put stala na pozornicu u zagrebačkom HNK u predstavi ''Sorry'', autorskom projektu Bobe Jelčića, u kojem glumi osamnaestogodišnju Allison čiji mladenački život, istraživanje svijeta i odnosa, sputava pretjerano brižna majka koju igra Jadranka Đokić. A premijerom je, kaže, zadovoljna.

- Mislim da je premijera prošla jako dobro. To na neki način potvrđuju i reakcije publike. Mislim da ova predstava i nasmije i rasplače gledatelje - rekla nam je Lana kojoj ovo nije prvi put da radi s Bobom Jelčićem. Naime, on joj je bio i profesor na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu.

- Upoznata sam s njegovim radom i načinom na koji radi, ali ovo je bio prvi profesionalni kazališni projekt u njegovoj režiji u kojem sam sudjelovala. Kako je riječ o autorskom projektu, ovakav način rada bazira se na improvizacijama i razgovoru između glumačkog i autorskog tima. Bilo je uzbudljivo i inspirativno - ispričala je.

U pripremala se savjetovala s iskusnijom kolegicom Jadrankom Đokić koju je pitala za mišljenje kada nije bila sigurna u to što radi. - Svi stariji kolege su divno prihvatili nas studente i puno nam pomogli - potvrdila je.

Foto: Mara Bratoš

Iako joj je ovo prvi put na pozornici HNK, kaže da se igrati na toj sceni ni po čemu ne razlikuje od igranja na bilo kojoj drugoj sceni.

- Istina je da ovo kazalište ima dugu povijest, i da su ovdje nastupali, i još uvijek nastupaju, neki od naših najvećih umjetnika - ističe. Za sebe i svoj način glume kaže da nije tremaš, a to nije bila ni na Akademiji. No, pojavi se s vremena na vrijeme sumnja u to što radi, za koju kaže da je prirodna.

- Ja sam prije predstave uzbuđena i sretna što imamo priliku zaigrati pred publikom i nadam se na neki način doprijeti do nje - kaže.

Sada joj ostaje samo još diplomski na odsjeku glume, odnosno samo pisani dio diplomskog rada koji predaje do rujna ove godine.

Odluka da završi onamo je došla, kaže, vrlo spontano. - Cijelo djetinjstvo bavila sam se baletom, ali nisam upala u srednju baletnu školu i u tom trenutku je moj san da postanem balerina završio. U kazalištu sam cijeli život pa je valjda ta odluka došla prirodno. Na Akademiju nisam upala iz prvog pokušaja, pa sam godinu dana provela na Filozofskom fakultetu studirajući germanistiku i filozofiju - ispričala je svoje glumačke početke.

A nakon studija voljela bi raditi sve i nada se da će za to biti i prilike. - U protekloj godini imala sam prilike sudjelovati u nekoliko dugometražnih i nekoliko kratkometražnih filmova. Voljela bih snimiti neku dramsku seriju - priznaje.

VIDEO>>Tonči Huljić na Tomislavcu izveo "Misu Mediteranu", na pozornici mu se pridružila kći Hana