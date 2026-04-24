VIDEO Ivana Paradžiković nasmijala pratitelje do suza: 'Pssst! Upiškit ću se'

Bivša novinarka i voditeljica emisije "Provjereno", Ivana Paradžiković, posljednjih godina svjetla televizijskih reflektora zamijenila je avanturističkim životom daleko od kamera i pozornosti javnosti, no svoje dogodovštine i dalje rado dijeli s pratiteljima na društvenim mrežama. Tako je sad objavila zanimljiv video sa svoje pustolovine na Velebitu, a koji je sve doveo do suza radosnica.

- Ne mogu nagrnut Vanjice! Pssst, upiškit ću se. Na tajnom sam zadatku. Jel’ me ne vidiš? Glumim grm. Tražimo risa na Velebitu. Zovu ga šumski duh jer ga gotovo nitko nikada ne vidi. Čula sam ga. Oči će mi ispast’ od uzbuđenja. Ipak lažna uzbuna, to je srna. Čekamo risa, a dočekali smo medvjeda - obraća se Paradžiković u videu dok i sama potpuno maskirana umire od smijeha, a društvo joj pravi čuvar prirode s kojim je krenula u potragu za divljom životinjom.

Također, bivša novinarka dokumentirala je i trenutka u kojem mijenjaju gumu na autu, a risa, kako je otkrila, naposljetku ipak nisu uspjeli vidjeti uživo. - To što trebaš, to će te i naći - zaključila je na kraju videa Paradžiković. Iako potraga nije bila uspješna, njezini pratitelji bili su zadovoljni snimljenim.

- "Hahaha, legendo. Mast od divlje mačke 10 dana mazati je najbolji lijek", "Ali ona faca na ček, ček, ček! Ahahahahah!! Show!!!", "Haha, ovo je zakon", "Kraljica Velebita", " Bravo, zaključak na kraju, nije trebao biti viđen, iako je on mozda gledao vas oboje" - samo su neki od brojnih pozitivnih komentara na najnoviju objavu bivše voditeljice "Provjerenog".