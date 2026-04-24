NOVA AVANTURA

VIDEO Ivana Paradžiković nasmijala pratitelje do suza: 'Pssst! Upiškit ću se'

24.04.2026.
u 08:43

Bivša voditeljica "Provjerenog" objavila je zanimljiv video sa svoje pustolovine na Velebitu, a koji je sve njezine pratitelje doveo do suza radosnica

Bivša novinarka i voditeljica emisije "Provjereno", Ivana Paradžiković, posljednjih godina svjetla televizijskih reflektora zamijenila je avanturističkim životom daleko od kamera i pozornosti javnosti, no svoje dogodovštine i dalje rado dijeli s pratiteljima na društvenim mrežama. Tako je sad objavila zanimljiv video sa svoje pustolovine na Velebitu, a koji je sve doveo do suza radosnica.

- Ne mogu nagrnut Vanjice! Pssst, upiškit ću se. Na tajnom sam zadatku. Jel’ me ne vidiš? Glumim grm. Tražimo risa na Velebitu. Zovu ga šumski duh jer ga gotovo nitko nikada ne vidi. Čula sam ga. Oči će mi ispast’ od uzbuđenja. Ipak lažna uzbuna, to je srna. Čekamo risa, a dočekali smo medvjeda - obraća se Paradžiković u videu dok i sama potpuno maskirana umire od smijeha, a društvo joj pravi čuvar prirode s kojim je krenula u potragu za divljom životinjom.

Također, bivša novinarka dokumentirala je i trenutka u kojem mijenjaju gumu na autu, a risa, kako je otkrila, naposljetku ipak nisu uspjeli vidjeti uživo. - To što trebaš, to će te i naći - zaključila je na kraju videa Paradžiković. Iako potraga nije bila uspješna, njezini pratitelji bili su zadovoljni snimljenim.

Ivana Paradžiković objavila fotografiju bez šminke i poslala snažnu poruku: 'Iz pepela srama rađaju se kraljice'
- "Hahaha, legendo. Mast od divlje mačke 10 dana mazati je najbolji lijek", "Ali ona faca na ček, ček, ček! Ahahahahah!! Show!!!", "Haha, ovo je zakon", "Kraljica Velebita", " Bravo, zaključak na kraju, nije trebao biti viđen, iako je on mozda gledao vas oboje" - samo su neki od brojnih pozitivnih komentara na najnoviju objavu bivše voditeljice "Provjerenog".
Tvoje lice zvuči poznato

FOTO Evo koga ćemo gledati u novoj epizodi: Amy Winehouse, Freddie Mercury, Mariah Carey i Goran Bare ove nedjelje na pozornici

Jedna od njih je jedinstvena i neponovljiva Amy Winehouse koju će ovog vikenda utjeloviti glumac  Lovro Juraga. „Ona je jedna velika diva, glazbeno izuzetno inteligentna osoba, maestralna pjevačica i teška frajerica. Transformacija je dosta teška i izazovna, ali jedva čekam nastup“, poručuje Lovro koji se suočava s jednim od vokalno i interpretativno najzahtjevnijih zadataka sezone

Joško i Tarik dobro su rasploženi
4
SLAVI JUBILEJ

Omiljeni HRT-ov voditelj obratio se javnosti emotivnom porukom: 'Hvala gledateljima'

- Hvala gledateljima, natjecateljima, cijeloj ekipi Potjere na svakoj od tisuću emisija jer su mi svojom podrškom dali vjetar u leđa. Idemo dalje, poručio je emotivni Lokas koji je, slaveći 1000. emisiju koju je odradio kao voditelj popularnog kviza, spomenuo prvog voditelja "Potjere" Tarika Filipovića, a zatim se zahvalio i ekipi lovaca - Deanu Kotigi, Mladenu Vukorepi, Krešimiru Sučeviću Međeralu i Morani Zibar

Učitaj još

