Promjena u komunikaciji Tamare i Filipa: Gdje vodiš djevojke? Osim u krevet

Parovi koji su u sociološkom eksperimentu "Brak na prvu" sklopili brakove sada su se uputili na medeni mjesec. Tamara i Filip nisu imali idealan početak braka i kada se Tamara pojavila pred oltarom Filip nije skrivao kako je svoju mladenku zamišljao drugačije. Rekao je kako je njegov tip djevojke Eva Mendes i prijateljima koji su bili njegovi uzvanici na vjenčanju povjerio je kako nije siguran u uspjeh ovog braka.

Pred kamerama u Istri gdje provode svoj medeni mjesec Filip i Tamara djelovali su skladno, a njihovu situaciju Filip je ovako opisao: Još uvijek ne smatram da sam u braku, nego ovo doživljavam kao zabavu, druženje, upoznavanje nove osobe tako da mi je prijateljski sve super. Njegova supruga iz ovog sociološkog eksperimenta se složila s njegovim razmišljanjima, a vidljivo je koliko je u ovom kratkom vremenu od vjenčanja njihov odnos napredovao i Tamara je pohvalila svog supruga.

- Mislim da se iza te čvrste maske krije jedan emotivac, ali želi li on ili ne zna kako to pokazati na van, ne znam, ali ovako kroz razgovor, mogu reći da je topla osoba. Slažemo se u nekim stvarima. Mislim da ima mogućnosti da u jednom trenutku on to pokaže na van - izjavila je Tamara. Prvu večer u Istri proveli su na romantičnoj večeri, a Filip je svojoj supruzi rekao kako on nije tip od romantičnih druženja i priznao je kako posljednji put s djevojkom na romantičnoj večeri bio prije dvije godine, piše RTL.

- A gdje onda vodiš djevojke? Osim u krevet...- u šali mu je rekla Tamara. Dobro raspoloženi Filip pred kamerama je rekao kako mu je supruga prva liga. - Sad smo već proveli dva dana skupa, družimo se, upoznajemo se... sprijateljili smo se - rekao je Filip. Tamara je tek nakon prikazivanja njezinog vjenčanja s Filipom na ekranima saznala što je sve rekao o njoj nakon što ju je ugledao pred oltarom i ovako ih je komentirala:

Filip je donio zaključak na temelju njegovih očekivanja vezanih uz fizički izgled koja, kako se čini, nisu bila ispunjena. Ja sam rekla da prvi dojam ne mora uvijek biti točan, možda treba uvidjeti da nije sve u izgledu. Njegova je reakcija bila dosta ekstremna, mogao se malo suzdržati pred mojim bližnjima, ali smatram da to govori više o njemu nego meni.

