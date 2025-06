Projekt Ajmo! ide dalje - financirat će se veći broj organizatora

U Zagrebu je danas na konferenciji za medije predstavljena druga sezona projekta "AJMO!". Na press konferenciji u Grif baru govorili su: dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija RH, Dražen Baljak, suosnivač Ureda za izvoz glazbe i predsjednik Hrvatske glazbene unije, Davor Drezga, suosnivač Ureda za izvoz glazbe i Tin Šemovčan, ravnatelj Centra urbane kulture Regenerator iz Zaboka, prošlogodišnji korisnik sredstava natječaja AJMO!.

Ured za izvoz glazbe Hrvatska (We Move Music Croatia), koji se bavi sufinanciranjem bendova i glazbenih profesionalaca u inozemstvu, međunarodnim suradnjama s europskim glazbenim sektorom i drugim uredima za izvoz glazbe te showcase festivalom i glazbenom konferencijom u Šibeniku SHIP, pokrenuo je ovaj projekt prošle godine, a u drugoj sezoni će se dodijeliti 15 puta po 10 tisuća eura organizatorima koncerata diljem Hrvatske.

„Iza nas je sjajan početak organizacije koncerata van sezone u manjim gradovima. Od 1. listopada 2024. do 1. ožujka ove godine održana su 52 koncerta diljem Hrvatske. Odmah možemo reći da će se u drugoj sezoni projekta AJMO! dodijeliti 15 puta po 10 tisuća eura organizatorima koncerata. Unatoč dobroj analizi tržišta uoči AJMO!, svejedno nas je ugodno iznenadio broj prijava i na kraju rezultat samoga projekta“, rekao je Dražen Baljak.

„Drago nam je najaviti da se izvođači mogu prijaviti već od danas putem linka za prijavu. Od 1. srpnja do 1. kolovoza će biti otvoren natječaj za organizatore, a dobitnike ćemo znati 26. kolovoza. Na SHIP festivalu ćemo objaviti detalje svih korisnika druge sezone natječaja AJMO!“, istaknuo je Davor Drezga.

Ministarstvo kulture i medija RH financira natječaj, a sam projekt AJMO! je rezultat planiranja i suradnje koji su u pilot sezoni donijeli sjajne rezultate. „Ured za izvoz glazbe Hrvatska našu glazbu predstavlja van granica Hrvatske, pa čak i Europe, a s uredom surađujemo od samih početaka. Projekt AJMO! pokazao se kao sjajna platforma već u prvoj godini i nismo ni sumnjali da će ići dalje. Cilj nam je poticati mlade da se bave glazbom te da publika u manjim sredinama ima pristup koncertima, na koje bi inače možda trebali putovati van mjesta u kojem žive“, rekla je ministrica kulture i medija RH dr. sc. Nina Obuljen Koržinek.

„Drago nam je da smo se našli u ekipi koja je dobila natječaj. Unutar projekta smo samo u veljači održali pet koncerata u Regeneratoru, što je izuzetno veliki pomak u odnosu na prijašnje sezone. U Zaboku je zimi inače dosta teško organizirati koncerte i potaknuti publiku, no zahvaljujući projektu AJMO! smo to uspjeli“, rekao je Tin Šemovčan. Druga sezona projekta AJMO! trajat će od 1. listopada 2025. do 1. ožujka 2026. godine.