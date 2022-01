Proglašeni prvi dobitnici nagrade "Music Pub" za 2021. godinu

U današnjoj emisiji „Music pub“ Zlatka Turkalja na Drugome programu Hrvatskoga radija (HRT – HRA2) objavljeni su prvi osvajači nagrade „Music pub“ za 2021.g., koja se svake godine dodjeljuje još od 1992. i najstarija je glazbena nagrada u Hrvatskoj od osamostaljenja. Uz to što ima tako dugu tradiciju, „Music pub“ je priznanje koje se dodjeljuje na samom početku godine, prije drugih glazbenih nagrada, čime na neki način određuje okvir sljedećih dodjela.

Pjevačicom godine proglašena je Doris Dragović, koja je 2021. godine objavila veliki hit „Sna' ću se ja“ te je s grupom Osmi putnik i Giulianom, snimila novu verziju njihove pjesme „Tajna“. Uz to je održala i prekrasan, emotivan koncert u svojem Splitu na Prokurativama. – „Music pub“ je tradicija, a ja volim tradiciju. Međutim, srce i duša „Music puba“ je moj prijatelj Turki. On je taj magnet koji nas je privlačio godinama i godinama k sebi i stvarao ljepotu priče. Na tome sam mu, naravno, silno zahvalna. Dobiti nagradu kao pjevačica godine od Drugoga programa Hrvatskoga radija nešto je što zbilja nadilazi sve. Na tome sam silno zahvalna i nosit ću tu nagradu u srcu i duši dugo, dugo. – poručila je Doris.

Pjevač godine je Gibonni koji je prije trideset godina također bio nagrađen statuom „Music puba“. Tada je bila aktualna pjesma „Tebe nisam bio vrijedan“, a sada ima sjajan EP „U po' ure“, kao i hit singlove „Kiša (Z'naab)“ i „Lažu fotografije“. – Predlažem da ovo postane tradicija, svakih trideset godina – našalio se Gibonni te dodao - Nadam se da ću biti živ, pošto samo Hajduk živi vječno, pa bi me zanimalo bih li doživio još jednu nagradu, ali hvala ti na ovoj, naravno. – rekao je Gibonni Turkiju.

– Moramo reći da si u ovih trideset godina više puta dobio nagradu „Music pub“. – podsjetio ga je Turki.

– Znam, ali najviše pamtiš ono kad si na početku. Netko je primijetio to što radiš. Izađeš iz svoje sobe, imaš tisuću upitnika i sumnji kod svojih najbližih – što to radiš i čime se baviš – pa ti onda na neki način to ipak najviše znači. Sad ti znači iz drugih razloga, jer te ljudi nisu zaboravili – objasnio je Gibonni.

– Pazi, trideset godina si u vrhu, trideset godina si u glazbi i ljude zanima ono što radiš – istaknuo je Turki.

– To je zapravo najvažniji kompliment. Mislim da nisam bio strašno nametljiv tijekom tog razdoblja, nego sam imao svoju publiku koja je to prepoznala i voljela. Sve je bilo onako kako sam mogao poželjeti – rekao je Gibonni.

– Što bi posebno izdvojio? Koji su ti bili posebni, intimni, važni trenuci na pozornici? To te pitam zato jer nagrada za najboljeg pjevača „Music puba“ nosi ime „Oliver Dragojević“ i to uz Oliverovu suglasnost. Ja pamtim dvije pojedinosti koje su mi baš snažne, a vezane su za tebe: 2016. godina, Spaladium Arena, kada prilaziš Oliveru s leđa i poljubiš ga u glavu te onu drugu kada smo se gotovo svi raspali, vjerojatno i ti sam, kada si Olivera nazvao svojim kapetanom i oprostio se od njega riječima „Da je sve kako triba i da je sve ovo more samo za te“ – ispričao je Turkalj.

– On je bio moj prijatelj, bio mi je u mnogočemu uzor. Bio mi je uzor u svojoj jednostavnosti. Mislim da više nećemo imati takvoga. Ja ga doživljavam na sto načina: intimno kao prijatelja, kao kolegu, kao nekoga s kime sam mogao razgovarati u četiri oka, iako smo mi bili ljudi od malo riječi. Mi smo više zajedno svirali – i to je bio neki vid komunikacije – nego što smo sjedili i filozofirali. Mogu reći da smo bili prijatelji, da smo znali jedan o drugome zašto smo takvi kakvi jesmo – zaključio je Gibonni.

Damir Urban i njegova „Četvorka“ objavili su dvostruki album „Lipanj, srpanj, kolovoz“ na kojem su uspješnice iz nekoliko prijašnjih godina, kao što su „Iskra“, „Kuća sjećanja“ i posljednji aktualni singl „Sama“. Na prvom su dijelu albuma pjesme s cijelim bendom, dok je drugi dio Urban ostavio samo za sebe, za svoje intimnije pjesme. – Kada glazbenik radi na taj način, promišlja o svojim pjesmama i snima ih kao ti, on je zapravo kantautor. To si sada potvrdio albumom „Lipanj, srpanj, kolovoz“, rekao je Turki.

– To traje već neko vrijeme. Imam savršen bend i te ljude poznajem mnogo godina. Oni su mi ponajprije prijatelji. Marko Bradaschia je, recimo, bubnjar. Došli smo do toga da on sluša određenu pjesmu koju odsviram i pošaljem im kao skicu i kaže: „Gledaj, Urbi, stvarno sam razmišljao što bih mogao i dao sam si truda, ali, ljube, ja tu ne bih ništa. Mislim da tu ne treba ništa odsvirati. Mislim da je najbolje da mi ovo ne diramo.“

Kad imaš bend koji ne gleda samo „Što bih ja tu mogao odsvirati“, nego počinje razmišljati na jedan glazbeni način (je li on uopće potreban) u toj pjesmi, onda zapravo možeš napraviti pjesme koje imaju ljepšu i širu sliku. Sve dok imaš članove benda koji su ovdje plaćenici na neki način, koji, eto, traže svoje mjesto pod svaku cijenu i bore se „Evo, ja ću tu malo više, ja ću tu malo manje, gdje će biti moj solo“ – nikada tu pjesme. Ovo je sad trenutačno, prema mojem mišljenju, divna situacija gdje je bendu sasvim normalno da neke pjesme idu bez njega, neke s njim, negdje su njihovi instrumenti možda važniji od pjevanja i pjesme, a negdje ih jednostavno nema. Stvarno divota bez ikakvog pritiska, bez međusobnog nadmudrivanja. – objasnio je Damir Urban.

– Tko je za tebe najbolji kantautor? Koga baš posebno voliš i cijeniš?

– Nekako najviše cijenim one ljude koji su potpuno drukčiji od mene i čiji način na koji rade i promišljaju zapravo ne razumijem. Možda mi je trenutačno najveća enigma u životu zapravo Rundek, koji mi je jako drag kao tip, slažemo se i na neki način vjerujem da se međusobno poštujemo, što mi je vrlo važno jer sam ja počeo tako što sam bio u njegovoj publici, a danas sjedim pokraj njega i pričamo o pjesmama, a nekad nismo mogli pričati jer mu nisam mogao niti prići. Tako da se vremena mijenjaju, ali ti hoću reći da mi je i dalje on jedna enigma. Način na koji on stvara, način na koji on gleda na glazbu, pjesme i život uopće jest nešto što ja povremeno ne razumijem, ali uvijek poštujem. – rekao je Urban.

– Tebi je možda Rundek enigma, ali nama nije enigma da je kantautor godine Damir Urban. Dva „Music puba“ za dvadeset i prvu – obznanio mu je Turki.

– Ne smijem se uzrujavati, rekao sam ti da imam problema s tlakom i srcem posljednjih dana. Ne mogu reći od čega, da ljude ne prestrašim, ali ne smijem se uzrujati – rekao je Urban.

– To je jedan „Music pub“, za kantautora. Drugi je za album godine – objasnio je Turki.

– To je zapravo prva nagrada za ovaj album i prva uopće meni u životu koja nosi naziv „Kantautor godine“. To nikada još nisam dobio. Osjećam se počašćeno, ujedno i zbunjeno, naravno, ali jako lijepo. Evo, gledam u te nagrade, ne znam što bih ti rekao. Jako puno mi to znači. Mnogo mi znači jer je prvi razgovor koji sam vodio u vezi s albumom bio kod tebe. Prva osoba koja je prepoznala na neki način većinu pjesama i dala im prostor u medijima, da ih ljudi poslije prepoznaju, bio si upravo ti i tvoja ekipa. Tako da iz vaših ruku mi to, osobito zbog toga, znači puno više. Niste ovdje neki slučajni prolaznici, nego ljudi koji su na neki način pridonijeli i sami da ovaj album zaživi. Još je jedan od najprodavanijih albuma na tržištu, što mi je nevjerojatno jer ljudi stalno izdaju nove albume, a mi ih još „šibamo“ po prodaji, čudo da se uopće i nešto prodaje. U pripremi albuma možda nemate tolike zasluge, ali u tome da taj album dođe do ljudi i da sada, evo, dobiva neko važnije mjesto zaslužni ste možda više vi nego ja. Tako da, velika hvala. – rekao je Damir Urban.

Pjesmom godine proglašena je „Pjesma“ Ane Opačak i Gabi Novak, koja se izdvojila prema umjetničkim kriterijima aranžmana, teksta, glazbe i interpretacije, te je tijekom godine bila na samom vrhu ljestvice poretka Drugoga programa.

– Joj, puno hvala, moj Turki! Baš ste me raznježili. Predivno! Puno hvala i sto puta hvala. Što više? Prekrasno, predivno priznanje, a pjesma je stvarno lijepa, spot je prekrasan. Mogu se tebi, dragi Turki, požaliti i žao mi je da se ne vrti više jer je pjesma sjajna, lijepo napravljena i lijepo je bilo surađivati s jednom mladom, iznimno talentiranom pjevačicom. – rekla je Gabi Novak.

– Ajme, majko, Isuse Bože! Stvarno? Pa gle, meni je „Pjesma“ i pjesma dana, mjeseca, tjedna, godine i života možda, tako da me ovo silno veseli i hvala puno! – izjavila je Ana Opačak javljajući se iz Splita.

Time je zaključen prvi dio „okrugle“, 30. dodjele glazbene nagrade „Music pub“. Tko su dobitnici nagrada „Moj prvi Music pub“, kao i nagrade „Music pub“ za najbolju grupu i hit godine, doznat ćemo 10. siječnja u emisiji „Music pub Zlatka Turkalja“, koja se s početkom u 14 sati emitira na Drugome programu Hrvatskoga radija (HRT – HRA2).

