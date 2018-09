Profesorica oduševila u 'Potjeri': 'Najbolja natjecateljica ikad'

Jučerašnja emisija kviza "Potjera" ostat će upamćena po odličnom nastupu profesorice hrvatskog jezika i književnosti Julije (33), koju su mnogi nazvali "najboljom natjecateljicom ikad". Ona je u uvodnoj minuti osvojila 31.500 kuna, i odabrala viši iznos. Lakoćom je pobijedila Deana Kotigu i uzela čak 120 tisuća kuna. U završnoj Potjeri je s kolegama Ivanom i Alenom osvojila ukupno 151.500 kuna, a zanimljivo je da ih je Kotiga zamalo uspio stići, no 30 sekundi prije kraja krivo je odgovorio na pitanje koje je ekipa znala i vratila ga korak unatrag.

Ovo su Julijina pitanja:

1. Ako je otmičar vrhovni bog Zeus u obličju bika, tko je žrtva otmice?

a) Danaja

b) Europa

c) Leta

2. Na početku kojeg opsežnog romana doznajemo da Stiva nije bio vjeran Dolly?

a) Ana Karenjina

b) Braća Karamazov

c) Tihi Don

3. Diplomatska kriza koja je uslijedila nakon atentata na Franju Ferdinanda poznata je kao...

a) prosinačka

b) srpanjska

c) lipanjska

4. Koju je pjesmu napisao Leonard Cohen, a proslavio Jeff Buckley?

a) Gloria

b) Hallelujah

c) Hallowed By Thy Name

5. Kod koje je slavne modne kreatorice Žuži Jelinek učila zanat potkraj 1930-ih?

a) Lilly Dache

b) Nine Ricci

c) Pauline Trigere

6. Slika koje je ptica u grbu obitelji Janković koja je u podborju sagradila dvorac Daruvar?

a) lastavice

b) sove

c) ždrala

7. Kojom se stilskom figurom Lincoln poslužio kad je govorio o 'vladavini naroda, od naroda i za narod'?

a) epiforom

b) litotom

c) tautogramom

ODGOVORI:

1.) b 2.) a 3.) b 4.) b 5.) b 6.) c 7.) a