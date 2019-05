Princ William poželio sreću novim roditeljima i nasmijao sve prisutne

Dan nakon što je svijet pozdravio novog člana kraljevske obitelji, svoje reakcije s novinarima su podijelili Princ William i njegova supruga, Kate Middleton.

Iako dijete još uvijek nije predstavljeno u javnosti, Princ Harry novinarima je rekao da su Meghan i dječak dobro te da su jako sretni, što pokazuju i ostali članovi kraljevske obitelji. Na jednom događaju u Greenwichu, Kate i William izrazili su svoje oduševljenje dolaskom nećaka.

