PREKINUO ŠUTNJU

Princ William djeci je morao reći najgoru vijest: 'Ključno je kako se s time suočite'

Remembrance Sunday at The Cenotaph
Foto: Arthur Edwards/NEWS SYNDICATION
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
10.11.2025.
u 22:00

U rijetko iskrenom intervjuu, princ od Walesa progovorio je o najtežoj godini za svoju obitelj i načinu na koji su on i supruga Kate djeci priopćili vijest o njezinoj borbi s karcinomom

Princ William je u razgovoru za brazilsku televiziju otvoreno progovorio o teškoj godini kroz koju njegova obitelj prolazi otkako se supruga Kate Middleton bori s karcinomom, prenosi Daily Mail. Princ od Walesa otkrio je kako su morali odgovoriti na teška pitanja svoje djece, princa Georgea (12), princeze Charlotte (10) i princa Louisa (7). - Svaka obitelj prolazi kroz teška razdoblja. Ključno je kako se s tim suočite. Mi smo odlučili djeci reći sve, i dobre i loše vijesti - izjavio je.

Priznao je da ne postoji priručnik za roditeljstvo u takvim situacijama, ali su se on i Kate odlučili za otvorenost. - Objašnjavamo im zašto se neke stvari događaju i zašto se mogu osjećati tužno. Ponekad pitanja ostanu bez odgovora - pojasnio je. Njihov pristup uključuje i dobre vijesti, a William je spomenuo ohrabrujuću informaciju da je Kate sada u remisiji, što je donijelo olakšanje obitelji.

Evo zašto je princ William pobjesnio na Meghan Markle: Zbog ovoga je uništen odnos s Harryjem
Remembrance Sunday at The Cenotaph
1/22

Princ je dao i uvid u svakodnevicu, otkrivši da s Kate dijeli školske obveze te da djeca još nemaju mobilne telefone. - To je jako teško. Kad George krene u srednju školu, možda će dobiti jedan s ograničenim pristupom. S punim pristupom internetu djeca lako dođu do sadržaja koji nisu za njih - objasnio je William njihov oprezan stav o tehnologiji.

Inače, intervju je snimljen u Brazilu, gdje je William boravio zbog inicijative The Earthshot Prize. Emotivan trenutak dogodio se kada je voditelj Williamu pokazao uručio poklon - fotografiju njegove majke, princeze Diane. - Njezinu humanitarnu ostavštinu nosim sa sobom svakoga dana - poručio je dirnuti William, koji je tijekom posjeta odbio komentirati ostale obiteljske teme, fokusirajući se na svoj rad.
