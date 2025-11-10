Naši Portali
LJUBAV JE NA SELU

Bit će i vrućih poljubaca! Jedan farmer kući šalje čak tri dame, ljubomornih je sve više, a na tulumu će biti zanimljivo

10.11.2025.
13:50

Večerašnju epizodu 'Ljubav je na selu' od 21.25 sati na RTL-u obilježit će brojna uzbuđenja. Sve kreće dvostrukim izbacivanjem nakon kojeg će biti i razočaranja i olakšanja, a jedan će farmer morati kući odjednom poslati čak tri svoje kandidatkinje! Prvi zajednički tulum sezone obilježit će ples i pjesma, a neke će dame moći svoje farmere vidjeti u ponešto drukčijem izdanju. Neke će ponijeti pjesma, neki će pokušati upoznati tuđe kandidatkinje, a jednom će farmeru dame zamjeriti dosadu i preveliku povučenost.

Na tulumu će pasti i prvi vrući poljubac sezone, ali i pokoja romantična gesta koja dame neće ostaviti ravnodušnima. Iduće jutro bit će savršena prigoda za sabiranje dojmova, no vremena za opuštanje neće biti jer slijedi dan prepun zabavnih aktivnosti – od vožnje biciklom, slikanja do kuhanja. Neke kandidatkinje neće ništa htjeti prepustiti slučaju pa će se progurati do svojih farmera jer svaka zajednička minuta je dragocjena, a to baš konkurenciji neće najbolje sjesti. „Voljela bih da smo nas dvoje zajedno, bez cura“, kazat će jedna romantična dama. „Nisam mu se mogla približiti, samo se 'trpa', baš mora sad biti pored njega“, ljutit će se njezina suparnica.
Tko je pretjerao, a tko iskoristio svoju priliku za bolje upoznavanje, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', večeras od 21.25 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na streaming platformi Voyo.

