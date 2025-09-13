Princ Harry u tajnosti stigao u Kijev, otkriven i cilj putovanja u Ukrajinu

Princ Harry, vojvoda od Sussexa, iznenadio je svjetsku javnost dolaskom u Kijev u petak ujutro, a vijest o njegovu posjetu ratom pogođenoj Ukrajini do posljednjeg se trenutka držala u strogoj tajnosti iz sigurnosnih razloga. Vojvoda je u ukrajinsku prijestolnicu stigao noćnim vlakom, u pratnji novinara Guardiana, koji je prvi i objavio vijest o ovom neočekivanom putovanju. Posjet je uslijedio nakon službenog poziva ukrajinske vlade, ali i osobne molbe Olge Rudnieve, osnivačice i direktorice centra za traumatologiju Superhumans u Lavovu, koju je princ slučajno sreo u New Yorku prije nekoliko mjeseci. "Pitao sam je što mogu učiniti da pomognem. Rekla je: 'Najveći utjecaj koji možete imati jest dolazak u Kijev'", otkrio je Harry, dodavši kako je za putovanje morao dobiti odobrenje supruge i britanske vlade. Ovo je njegov drugi posjet Ukrajini od početka ruske invazije, no prvi glavnom gradu, čime je želio iz prve ruke svjedočiti razaranjima i pružiti podršku tamo gdje je najpotrebnije.

Središnji cilj Harryjeva posjeta jest jačanje podrške rehabilitaciji tisuća ukrajinskih vojnika i civila koji su pretrpjeli teške ozljede. U Kijev je stigao s timom svoje zaklade Invictus Games, međunarodnog sportskog natjecanja za ranjene veterane koje je osnovao 2014. godine. Tijekom boravka planira predstaviti nove inicijative i projekte osmišljene za pomoć pri oporavku, a koji bi se kasnije trebali proširiti po cijeloj zemlji. U razgovoru za medije tijekom putovanja, princ je naglasio svoju misiju. "Ne možemo zaustaviti rat, ali ono što možemo jest učiniti sve što je u našoj moći da pomognemo u procesu oporavka. Moramo nastaviti humanizirati ljude uključene u ovaj rat i ono kroz što prolaze. Moramo to zadržati u prvom planu u svijesti ljudi. Nadam se da će ovo putovanje to približiti javnosti jer je lako postati neosjetljiv na ono što se događa", poručio je vojvoda, koji je i sam deset godina služio u britanskoj vojsci.

Ovaj humanitarni angažman dolazi u trenutku značajnih osobnih pomaka za princa. Njegov dolazak u Kijev uslijedio je neposredno nakon četverodnevnog boravka u Velikoj Britaniji, tijekom kojeg se susreo s ocem, kraljem Karlom III., po prvi put licem u lice nakon 19 mjeseci. Njihov privatni sastanak u Clarence Houseu trajao je 54 minute i u britanskim se medijima tumači kao prvi, iako oprezan, korak prema pomirenju narušenih obiteljskih odnosa. Odnosi su se zaoštrili nakon što su Harry i njegova supruga Meghan Markle napustili kraljevske dužnosti i preselili se u Kaliforniju 2020. godine. Unatoč ovom pozitivnom pomaku u odnosu s ocem, Harry se tijekom boravka u Londonu nije susreo sa svojim bratom, princem od Walesa, što sugerira da duboki jaz između njih i dalje ostaje nepremošten.

FOTO Ovo su svi kandidati nove sezone 'Života na vagi'

Neposredno prije posjeta Kijevu, Harryjeva i Meghanina dobrotvorna zaklada Archewell objavila je donaciju od 500.000 američkih dolara (oko 460.000 eura) za projekte koji pomažu ozlijeđenoj djeci iz Ukrajine i Gaze. Ta će se sredstva iskoristiti za pomoć Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji pri medicinskim evakuacijama te za financiranje razvoja i izrade protetskih pomagala za mlade koji su pretrpjeli teške ozljede u sukobima. Ova značajna financijska potpora, zajedno s njegovom osobnom prisutnošću na terenu, potvrđuje duboku predanost vojvode od Sussexa pomoći žrtvama rata, što je demonstrirao i posjetom Centru za proučavanje ozljeda od eksplozija na Imperial Collegeu u Londonu samo dan ranije.

Posjet princa Harryja dio je šire i dosljedne podrške koju britanska kraljevska obitelj pruža Ukrajini od početka ruske agresije. Kralj Karlo III. u ožujku je srdačno ugostio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na svom imanju u Sandringhamu, u izrazito simboličnom potezu koji je uslijedio nakon, kako su mediji ocijenili, katastrofalnog sastanka Zelenskog s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. I drugi članovi obitelji pokazali su solidarnost; princ William posjetio je ukrajinsko-poljsku granicu 2023. kako bi se sastao s britanskim i poljskim trupama, dok je vojvotkinja od Edinburgha, Sophie, prošle godine otputovala u Ukrajinu kako bi pružila podršku žrtvama ratnog seksualnog nasilja.

Važnost Harryjevih inicijativa dodatno naglašavaju stravične brojke koje svjedoče o ljudskoj cijeni rata. Prema procjenama Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS), Ukrajina je od početka invazije pretrpjela gotovo 400.000 žrtava, s između 60.000 i 100.000 poginulih. Istovremeno, Europski forum za osobe s invaliditetom procjenjuje da je zbog rata čak 300.000 ljudi ostalo s nekim oblikom invaliditeta, a deseci tisuća vojnika i civila suočeni su s amputacijama. U tom kontekstu, podrška kroz sportsku rehabilitaciju, kakvu promiču Invictus Games, postaje ključna za fizički i psihički oporavak. Ukrajina, koja na igrama sudjeluje od 2017., sada se kandidirala za domaćinstvo 2029. godine, što bi bio snažan simbol otpornosti i nade za naciju koja se i dalje bori za svoju budućnost.