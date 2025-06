Princ Harry opet šokira obitelj: Ovim potezom zabrinuo je i ujaka

Princ Harry (40) je, prema navodima, za vrijeme svog nedavnog posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu, razmotrio ideju o promjeni svog prezimena iz Mountbatten-Windsor u Spencer. Strani mediji izvještavaju da bi ova promjena bila u čast njegove pokojne majke, princeze Diane. Međutim, britanski izvori tvrde da ga je ujak, grof Charles Spencer (61), odgovorio od te zamisli, ukazujući na potencijalne pravne komplikacije.

Izvori bliski princu otkrivaju da je Harry ozbiljno razmišljao o odbacivanju prezimena Mountbatten-Windsor, koje trenutno nose i njegova djeca, princ Archie i princeza Lilibet. Unatoč simboličkoj prirodi ovog čina, promjena prezimena mogla bi rezultirati brojnim formalnim i administrativnim izazovima.

Prezime Mountbatten-Windsor nastalo je spajanjem prezimena kraljevske obitelji Windsor i prezimena princa Philipa, koji je 1947. godine, nakon odricanja od grčkih i danskih titula, usvojio prezime Mountbatten. Važno je napomenuti da od vjenčanja s Meghan Markle (43) 2018. godine, Harry i njegova supruga nose titule vojvode i vojvotkinje od Sussexa, koje im je dodijelila pokojna kraljica Elizabeta II.

Iako su se povukli iz službenih kraljevskih dužnosti, Meghan u javnosti često koristi prezime Sussex i inzistira na njegovoj upotrebi. Štoviše, zabilježeno je nekoliko situacija kada je javno ispravljala prijatelje koji bi je oslovili kao Markle.

Inače, strani mediji su ranije pisali kako princ William (42) navodno razmatra mogućnost oduzimanja titule "Njegovog Kraljevskog Visočanstva" princu Harryju i Meghan Markle (43) nakon što preuzme prijestolje od kralja Charlesa (76). Povod za ovu odluku je Meghanin potez koji je razljutio princa Williama - ona je voditeljici podcasta na kojem je gostovala darovala čestitku s potpisom: "Uz komplimente HRH (Her Royal Highness) Vojvotkinje od Sussexa". Ovo je u suprotnosti s dogovorom koji su Harry i Meghan postigli s kraljevskom obitelji nakon preseljenja u Ameriku, prema kojem su se odrekli korištenja titule u javne svrhe, a time i privilegija i obveza koje ona nosi.

"On prezire i mrzi Harryja i Meghan svim svojim bićem, vjeruje da su izdali sve za što se obitelj zalaže i ideja da koriste svoj kraljevski status kao posjetnicu razbjesnit će ga", izjavio je bivši kraljevski zaposlenik za Daily Beast. Iako kraljevska stručnjakinja tvrdi da je Meghan koristila titulu u privatne, a ne komercijalne svrhe, drugi bivši kraljevski zaposlenik odbacuje to objašnjenje kao "potpunu glupost". On ističe da su uvjeti korištenja titula "Njegovog Kraljevskog Visočanstva" bili jasno dogovoreni između kraljice Elizabete II., kralja Charlesa, princa Williama i princa Harryja, te da je konačna odluka bila da se titule ne koriste "nikada, ni u kojem kapacitetu".

"Charles je potpuno izgubio kontrolu. Jasno je da Harry i Meghan imaju svaku namjeru zagorčati mu posljednje godine života, baš kao što se i bojao. To što Meghan koristi titulu samo pokazuje koliko je slab i nemoćan. Ona zna da neće ništa poduzeti. Nema šanse da će kralj William to tolerirati. Titule će jednostavno biti oduzete kad on postane kralj. Naći će se način", povjerio se jedan Williamov prijatelj.

