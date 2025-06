Preminuo glumac kojeg smo gledali u brojnim hit serijama. Imao je samo 41 godinu: 'Strašno tužna vijest'

Preminuo je Devin Harjes, gLumac najpoznatiji po ulogama u serijama Boardwalk Empire i Manifest. Imao je samo 41 godinu. Harjes je preminuo zbog komplikacija uzrokovanih rakom u bolnici Mount Sinai West u New Yorku u utorak, 27. svibnja, potvrdio je njegov predstavnik za medije. Dijagnoza mu je postavljena prošle zime.

Harjes je glumio u kazališnim predstavama u Teksasu i New Yorku prije nego što je 2011. godine utjelovio boksača Jacka Dempseyja u popularnoj HBO-ovoj povijesnoj drami Boardwalk Empire. Gostovao je i u serijama Blue Bloods, Orange is the New Black, Gotham i Daredevil. Glumio je i Petea Baylora u drugoj i trećoj sezoni serije Manifest.

Harjes je rođen u Lubbocku, u Teksasu, 29. srpnja 1983. godine. „Njegov život započeo je uz ritam konjskih kopita i beskrajna prostranstva — samo tri dana nakon rođenja, otac ga je zajedno sa sestrom nosio na konju“, stoji u njegovoj osmrtnici. „Ta rana povezanost sa životinjama i duh rodea ostali su s njim i kasnije postali neočekivana, ali savršena osnova za život u scenskoj umjetnosti.“ „Izvan glume, Devin je bio predan učenik borilačkih vještina i redoviti posjetitelj teretane — često se šalio da je to sigurnije nego da ga udari konj“, također piše u osmrtnici.

Redatelj Antonio DiFonzo odao mu je počast na Facebooku, napisavši: „Strašno tužna vijest jer smo izgubili Devina Harjesa, nevjerojatnog glumca i prijatelja. Neprestano je težio boljem i ulagao srce i dušu u sve što je radio! Nikada te nećemo zaboraviti ni tvoju nevjerojatnu ulogu u The Boyz of Summer i u našim životima. Počivaj u miru, Lavlje Srce!“ Filmska autorica Debra Markowitz također se oprostila od njega putem Instagrama: „Premlad. Počivaj u miru, Devine.“

