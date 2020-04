Prije 50 godina nije imao hrabrosti da ju zaprosi, a vezu im je razotkrio jedan skandal

Petnaest godina bračne ljubavi proslavili su princ Charles i Camilla Parker, njihova ljubav rodila se prije pet desetljeća i prošli su dug put obilježen skandalima i neodobravanjima kraljevske obitelji do konačne sreće u starijim danima. Prvi susret princa Charlesa i Camille Shand dogodio se 1970. na polo utakmici i privlačnost među njima bila je toliko snažna da su ubrzo počeli izlaziti i bili su nerazdvojni. Charles je redovito pisao Camilli ljubavna pisma, a svaku večer vodili su duge telefonske razgovore. To je potrajalo sve do 1971. godine kada se princ pridružio Kraljevskoj mornarici, a Camilla je svoju pažnju u to vrijeme počela posvećivati Andrewu Parkeru Bowlesu koji je u to vrijeme bio u vezi s Charlesovom sestrom Anne.

Camilla se nadala kako će probuditi ljubomoru kod Charlesa i natjerati ga da je zaprosi, ali on je znao da njegova obitelj ne bi odobrila taj brak i stalno je izbjegavao taj korak. Dok je s Kraljevskom mornaricom bio na brodu 15. ožujka 1973. godine primio je pismo s vijesti da su se Camilla i Andrew zaručili. Princ je bio razočaran, ali s Camillom je i dalje ostao u prijateljskim odnosima i kada je rodila sina Toma odabrala je princa Charlesa za njegovog kuma na krštenju. Dok je Camilla vodila miran obiteljski život sa suprugom i dvoje djece princ je vodio buran ljubavni život i povezivalo ga se s brojnim poznatim damama. Jedna od njih bila je i Sarah Spencer, sestra princeze Diane. Upravo zahvaljujući romansi sa Sarah princ je 1977. godine upoznao tada 16-godišnju Dianu s kojom će zaruke objaviti 1981. godine, a vjenčali su se nekoliko mjeseci kasnije 29. lipnja kada je Diana napunila 20 godina, a princu su bile 32 godine. Camillina sjena obilježila je njihov brak u kojem su se rodili prinčevi William i Harry.

Diana je kasnije isticala kako su u njihovom braku bile tri osobe, a ta treća osoba bila je Camilla s kojom je Charles vodio duge telefonske razgovore i potajno su se sastajali. Svoju vezu su navodno opet obnovili 1986. godine iako su oboje tada bili u braku, a Diana se navodno zbog toga jednom prilikom sukobila s Camillom. Veliki skandal dogodio se 1993. godine kada su britanski tabloidi objavili sadržaj intimnih telefonskih razgovora između Camille i princa, a riječ je o razgovorima koje su vodili 1989. godine dok su oboje bili u braku. U sljedeće dvije godine oboje su se rastali od svojih partnera i trudili su se biti izvan radara javnosti, ali Charles je odlučio kako se više neće skrivati i u jednom intervju 1994. godine priznao je kako su on i Camilla jako bliski.

Princeza Diana preminula je 1997. godine u prometnoj nesreći, a godinu dana poslije Charles je sinove upoznao s Camillom. Kraljica Elizabeta i princ Philip nisu bili oduševljeni ovom vezom i jasno su to dali do znanja sinu, ali on ovaj put odlučuje ignorirati njihovo mišljenje i 1999. prvi put se s Camillom pojavljuje u javnosti na rođendanskoj zabavi njezine sestre. Na kraju je kraljica ipak popustila i prihvatila je Camillu u obitelj i par se vjenčao u travnju 2005. godine, a pricu je vjenčani kum bio sin William.