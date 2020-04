Domaći glumac ostao bez doma: 'Doslovno molimo Boga da ne puhne vjetar'

Tisućama ljudi u Zagrebu život se naglo promijenio ujutro 22. ožujka kada su zbog katastrofalnog potresa mnogi morali pobjeći iz svojih domova. Među njima je i poznati glumački par Anja Šovagović-Despot i Dragan Despot te njihova djeca Ana i Josip. Krov iznad njihova tavanskog stana u zgradi u Donjem gradu nepopravljivo je oštećen, a oni su privremeni smještaj našli kod obiteljskog prijatelja Jerka Rošina. Despot je na društvenim mrežama uputio apel te napisao da bi trebalo osnovati i stožer koji bi pomogao obiteljima čiji su stanovi oštećeni u potresu.

– Ova je moja inicijativa logična jer nas logika treba voditi dalje. To je moja indiskretna poruka političarima da u sustavu pomoći postoje složene situacije poput potresa. Riječ je tu o dvije stvari: treba riješiti socijalno pitanje, odnosno pomoći ljudima koji su ostali bez krova nad glavom i treba obnoviti grad, a to može trajati godinama. Prioritet bi dakle bio zbrinuti ljude koji su ostali bez krova nad glavom jer njima je na neki način zaustavljen život. Jedini je način da im se nađe zamjenski stan i zato mislim da bi se politika njima trebala hitno pozabaviti – kazao nam je Despot i dodao kako bi trebalo hitno reagirati jer privremeni je smještaj tapkanje u mjestu.

Traume za cijeli život

– To je trauma koja ostaje do kraja života, to znaju svi koji su osjetili posljedice potresa. Frustracija zbog potresa puno je gora nego frustracija od koronavirusa. Prvo smo stjerani u kut zbog korone, a sad smo ostali bez doma. Ljudi su svoje živote ugradili u te stanove i sad im je teško rastati se od njih bez obzira na to jesu li od statičara dobili oznaku crveno, žuto ili zeleno. Naša je zgrada crvena i jedino što mi je preostalo jest da skupljam krhotine života i spašavam najvrednije stvari – kazao je Despot i dodao kako njemu nije trebao ni statičar da odmah zaključi kako će se njihov stan teško obnoviti.

Politika i struka

– Nama je doslovno dimnjak propao i otvorio se krov. Doslovno molimo Boga da ne puše više jači vjetar jer bi mogao sve odnijeti. Te pukotine u zidovima ne dopuštaju da se opustite, a pogotovo kad smo u strahu od novog potresa koji bi mogao sve srušiti. To je kao kula na staklenim nogama – kazao je Despot koji je zahvalan prijatelju Rošinu.

– Jerko stjecajem okolnosti privremeno neće dolaziti u Zagreb. No, kada se situacija s koronavirusom završi, on će doći, a mi opet nećemo imati kamo. Problem je naći neki dostojanstven stan u kojem bismo mogli nastaviti dalje normalno raditi, a djeca studirati. Teško je sada koncentrirati se i pripremati nove uloge kad znate da ste u gostima bez obzira na iskazanu ljubav. Ne možete iz te vrste nemira stvarati koncentraciju nego razmišljate većinom o egzistencijalnim pitanjima – iskreno kaže Despot koji je još jednom pozvao politiku i struku da pomognu ljudima.

– Mi smo bili te sreće da su nam prijatelji odmah izašli ususret, a neki su završili u Cvjetnom domu uza svu ovu situaciju s koronavirusom. Kažu da treba ostati doma, a gdje da oni ostanu? – zapitao se Despot.