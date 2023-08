Prije 10 godina Jane Birkin neočekivano je zadesila velika tragedija od koje se do smrti nije oporavila

Stotine obožavatelja pridružile su se članovima obitelji i filmskim legendama na posljednjem oproštaju od glumice i pjevačice Jane Birkin na njezinom posljednjem ispraćaju prošlog mjeseca u Parizu. Vani su uplakani obožavatelji mašući transparentima s natpisima "Hvala ti, Jane Birkin" i "Jane Forever" gledali ceremoniju na golemom ekranu na ulici. Njezine pjesme puštane su preko zvučnika u prvom arondismanu francuske prijestolnice.

"Već osjećam prazninu koju ostavlja. Ovo je moja majka, naša majka", rekla je ožalošćenima u crkvi kći Jane Birkin, glumica i pjevačica Charlotte Gainsbourg. "Majko, hvala ti što nisi obična i razumna", rekla je tijekom ceremonije njezina druga kći, glumica i pjevačica Lou Doillon. Glumica Catherine Deneuve, pjevačica Vanessa Paradis i prva dama Brigitte Macron bile su među ožalošćenima u crkvi Sv. Roka. Predsjednik Emmanuel Macron nazvao je Birkin "francuskom ikonom" nakon što je objavljena njezina smrt 16. srpnja, u 76. godini života. Ona je, kako je rekao, "utjelovila slobodu" i "pjevala najljepše riječi francuskog jezika".

I jest. Bile su to najljepše riječi svakog jezika, "je t'aime", odnosno, "volim te", koje je senzualno šaputala 60-ih u istoimenoj pjesmi koju je izvela sa svojim tadašnjim ljubavnikom Sergeom Gainsbourgom, prije nego će joj ovi stihovi donijeti globalnu prepoznatljivost, buran život, brojnu obitelj, status modne ikone, novac i moć... na površini. Tek nekoliko godina unazad objavljene dvije knjige njezinih dnevnika - "Munkey Diaries" i "Post-scriptum", koje je revno vodila od jedanaeste godine - otkrili su da je unatoč svim svojim sjajnim filmskim ulogama, snimljenim albumima i naslovnicama časopisa cijeli život patila od manjka samopouzdanja i smatrala da nije ni lijepa ni talentirana. Tko je, uistinu, bila Jane Mallory Birkin, omiljena francuska "mala Engleskinja"?

Rođena je 14. prosinca 1946. u Londonu. Njezina majka Judy Campbell također je bila glumica, dok je otac David Birkin bio istaknuti pukovnik Kraljevske vojske koji je radio i kao špijun tijekom Drugog svjetskog rata. Jane i njezin brat Andrew, scenarist i redatelj, naslijedili su majčinu ljubav prema umjetnosti. Na velikom platnu debitirala je vrlo mlada, sa samo 20 godina, u filmu "Blowup", a u to je, tinejdžersko, vrijeme već bila udata za Johna Barryja, engleskog skladatelja glazbe za filmove o Jamesu Bondu. Nakon dvije godine braka dobili su kćer Kate, no već sljedeće godine svatko je otišao svojim putem.

Nakon propasti braka odlučila je sreću potražiti u Parizu. Prijavila se na audiciju za dramu "Slogan" i dobila ulogu iako nije znala niti jednu riječ francuskog, uz već proslavljenog glazbenika Sergea Gainsbourga. Koji će postati i ostati ljubav njezina života. Ta divlja i neobuzdana ljubav, koja je do najsitnijih detalja bila izložena javnosti, obilježila je jednu medijsku epohu. Evo kako je otpočela. "Nije previše lijep. Hladan je i distanciran, ali ne ponaša se kao neprijatelj", zapisala je Jane u svoj dnevnik prve dojmove susreta s prilično neuglednim muškarcem s dva propala braka iza sebe, otprije poznatim po dekadentnom načinu života, serijskim zavodnikom koji je u to vrijeme punio novinske stupce burnom aferom s francuskom glumicom i seks simbolom, slavnom Brigitte Bardot.

No, led između njih Jane i Sergea počeo se topiti na večeri koju je za ekipu film organizirao redatelj Pierre Grimblat, a u jednom trenutku njih dvoje su ostali sami za stolom. "Očekivala sam arogantnog muškarca i iznenadila se koliko je šarmantan. Odvukla sam ga na plesni podij i iznenadila se kad je sramežljivo rekao da ne zna plesati. Cijelo vrijeme mi je gazio po nogama, što je bilo tako romantično", zapisala je dojmove s njihove prve večeri, koja se nastavila u ruskom noćnom klubu, gdje je platio violiniste koji su joj svirali na ulici, zatim je u drugom noćnom klubu pred njom na pozornici pjevao uz Big Joe Turnera, tamnoputog glazbenika poznatog po nadimku Boss of the Blues, a jutro su dočekali u hotelu. Kada je zaspao, ona se iskrala i otišla kupiti singl ploču s pjesmom njihova prvog plesa, koju mu je zatim, prije povratka u svoj hotel, zataknula između nožnih prstiju. - Bila je to jedna od najromantičnijih večeri u mojem životu - ispričat će kasnije Jane Birkin.

U noći njezina povratka u Englesku plakao je uz svijeće i obećavao joj beskrajnu ljubav. Jane se vratila u Pariz nakon samo nekoliko mjeseci, ovaj put s kćeri Kate iz propalog braka, spremna na novi početak. Zaista, sve su se karte posložile: prihvatila je ulogu u novom francuskom filmu, a ona i 18 godina stariji Serge uskoro su postali najpopularniji par pariškog noćnog života. Njihove prepirke su bile burne, kao što su i pomirenja bila strastvena, a jedna od najpoznatijih je bila ona kada je Jane nakon svađe izjurila iz kluba i skočila s mosta u Seineu.

Ubrzo, Serge joj je predložio da zajedno snime "Je t'aime… moi non plus", pjesmu koju je napisao s bivšom ljubavnicom Brigitte Bardot, ali ga je ona molila da je ne objavi kako joj ne bi uništio karijeru. Jane Birkin nije imala takvih briga, govorkalo se čak da su neki snimci napravljeni tako što su postavljali mikrofon u svoj krevet. - Kada sam je pustila roditeljima, strateški bih podignula iglu na gramofonu svaki put kad bi došao red na moje uzdahe. Nisu razumjeli tekst pa im se sve to činilo kao jedna nevina, slatka pop-pjesma. Tek nakon što im je moj brat pustio cijelu pjesmu, shvatili su o čemu je riječ. Ponosna sam na njih jer me tata uvijek branio pred prijateljima, a mama je do zadnjeg dana tvrdila da je to najljepša pjesma na svijetu - rekla je Birkin o pjesmi koja je danas redovito pri vrhu izbora za najsenzualniju pjesmu svih vremena.

"Je t'aime... moi non plus" bio je prvi hit na nekom drugom jeziku koji je u Britaniji dospio do broja 1, iako je na samo početku bio zabranjivan na većini radijskih postaja po Europi, u Švedskoj, Španjolskoj, Brazilu, Britaniji, Italiji pa čak i Francuskoj, gdje je bilo dopušteno njeno emitiranje, ali samo nakon 23 sata navečer. Premda je pjesmu osudio i Vatikan zbog "seksualnog sadržaja", singl je prodan u golemih četiri milijuna primjeraka, a erotičnost koju su postignuli u pjesmi, ostali su nenadmašni još i danas. Nekad zabranjivana, danas se smatra jednom od najljepših ljubavnih pjesama, ikada napisanih.

Foto: BRUNO BEBERT/BESTIMAGE/BESTIMA

Jane Birkin je zahvaljujući toj pjesmi postala poznatija kao pjevačica nego glumica, premda joj je glumačka karijera krenula uzlaznom putanjom. Uz Yula Brynnera glumila je i u filmu "Romansa konjokradice", redatelja Abrahama Polonskog, snimljenom u hrvatskom gradu Iloku početkom 70-ih. Snimali su i u okolici Slanoga i tada je pozvala Sergeove roditelje da posjete Dubrovnik, što joj je bilo osobito drago jer je on tada posljednji put vidio oca. Jane je u Hrvatskoj i ostala trudna, pa je njihovu ljubav okrunila kći Charlotte, rođena u srpnju 1971., danas također poznata glazbenica i glumica.

Jane Birkin igrala je glavne uloge u mnogim antologijskim europskim filmovima tog doba, a paralelno je snimila četrnaest studijskih albuma. Osvojila je nagradu za najbolju glumicu na Venecijanskom filmskom festivalu 1985. godine za ulogu u filmu "Prašina", a iste godine na Orleans Film Festivalu proglašena je i najboljom glumicom za "Leave All Fair". Glumila je u više od 70 filmova, radila sa slavnim redateljima, kao što su Bertrand Tavernier, Jean-Luc Godard, Alain Resnais, James Ivory i Agnes Varda te je tri puta bila nominirana za nagradu César, što je francuski pandan Oscaru. Njezine poznatije uloge uključuju filmove poput klasika "Povećanje" iz 1966., "Smrt na Nilu" (1978.) i "Zlo pod suncem" (1982.).

Istodobno, u Francuskoj je postala omiljena i zbog stava koji je zauzela o nizu pitanja, uključujući prava žena i LGBT osoba. Pritom, svojim odjevnim kombinacijama savršeno je spajala francusku eleganciju i buntovni britanski ulični stil te stilske akcente 70-ih. Njezin stil, koji je uključivao trapez traperice, lagani T-shirts, mini haljine u stilu 60-ih i pletene torbice osigurao joj je titulu ikone francuskog chica. S godinama, bila je nadahnuće za izradu jedne od najpoznatijih torbi na svijetu nazvane njezinim imenom Birkin i s potpisom francuskog brenda Hermès, nakon što je na avionskom letu upoznala dizajnera Jeana-Luisa Dumasa, tada glavnog dizajnera brenda.

No, priča o Jane i Sergeu nije samo priča o uspjehu, to je priča o destrukciji. Par je nastavio intrigirati javnost svojim ekscentričnim istupima i albumima, no Jane je sazrijevajući Gainsbourgovu narav počela osjećati kao teret. Njegovoj mašti nema kraja, kao ni granicama ukusa i stila, pa se tako ponovno spominje u medijima početkom osamdesetih. Naime, tada kao 55-godišnjak snima album, spot i pjesmu "Lemon Incest" u kojem glavnu ulogu ima njegova 13-godišnja kći Charlotte. Ona u spotu, oskudno odjevena, leži na Sergeu, grli njegovu nogu i pjeva "je t'aime", a u pjesmi "Charlotte for ever", s istog albuma, Serge i Charlotte, plešu kao ljubavnici i on je na kraju nježno ljubi u vrat! Bez obzira na kritike, tolika količina publiciteta donijela im je ogromnu zaradu i veliku prodaju.

Serge ni tada ne prestaje provocirati u javnosti. Protestirajući protiv visokih poreza, zapalio je novčanicu od 500 franaka na nacionalnoj televiziji, javno je izjavio Whitney Houston, tada mladoj pjevačici u usponu, da je želi pored sebe u krevetu, a ležeći u bolnici nakon srčanog udara pozvao je predstavnike medija i održao najneobičniju press konferenciju na kojoj je zapalio cigaretu i pio, dajući do znanja da je to jedini ispravni put ozdravljenja.

"Dragi Munkey...", napisala je Jane Birkin u svoj dnevnik obraćajući se svom vjernom plišanom majmunčiću kojeg je nosila sa sobom cijelog života, otkrivajući tako golemi nedostatak samopouzdanja ispod ulaštene površine: "mislim da sam nitko i ništa, da barem imam lice Nastassje Kinski ili talent i hrabrost Fanny Ardant. Nemam ništa interesantno za reći. Patim od mediokritetstva i manjka osobnosti". Više nije mogla podnositi ispade svog parntera koji je svaku večer neumjereno pio, ali se zato kupao tek jednom mjesečno. Gainsbourga je ostavila nakon 12 godina zajedničkog života.

Foto: CASTEL FRANCK/ABACA/ABACA

Sreću je pronašla s redateljem Jacquesom Doillonom kojem je 1982. Jane je rodila još jednu djevojčicu, Lou Doillon, no obiteljska idila potrajala je deset godina. Godina kasnije pisalo se da je razlog tome što je Birkin tijekom njihove veze još tiho žalila za Gainsbourgom, a konačni udarac vezi s Doillonom dogodio se 1991. kada je Serge Gainsbourg umro od srčanog udara, kada mu je u lijes položila svog plišanog majmunčića Munkeya.

Nakon njegove smrti, povukla iz svijeta filma i glazbe, posvetivši se humanitarnom radu najčešće surađujući s Amnesty Internationalom vezano uz probleme imigracija i AIDS-a, a na godišnjoj razini donirala je svu zaradu od prodaje "birkinice" humanitarnim udrugama. Također je posjećivala ratna područja poput Ruande, Palestine i Izraela, a 1994. je posjetila i okupirano Sarajevo. "Susrećući ljude u Sarajevu shvatila sam da se nemam na što žaliti, oni su gubili djecu prelazeći cestu da bi došli do vode", izjavila je tada. Za svoj je doprinos Birkin je 2001. odlikovana kao članica Reda Britanskog Carstva te francuskim Ordre National du Mérite.

Posve neočekivano, zadesila ju je tragedija od koje se do smrti nije oporavila, nakon što je 2013. njezina najstarija kći Kate Barry pala iz svog stana na četvrtom katu zgrade u Parizu te pritom nije odbačena mogućnost da je počinila samoubojstvo. Iako se u tinejdžerskim danima borila s ovisnošću o drogi i alkoholu, Kate je s vremenom postala cijenjena fotografkinja, ali iza uspjeha se skrivala i višegodišnja borba s depresijom. Majčina tuga je bila toliko jaka da je čak nije mogla ispovjediti ni svojem dnevniku.

- Kada je Kate umrla, potpuno sam izgubila majčinsko samopouzdanje. Nisam znala što napraviti. No, znala sam da više ne mogu pisati. Kako bih uopće mogla nastaviti - izjavila je Birkin, koja je nakon kćerine smrti odustala od dnevničkih zapisa. Pritom, aktivirala joj se leukemija, s kojom se borila godinama. U rujnu 2021. objavljeno je da je pretrpjela moždani udar, zbog čega je morala otkazati planirani nastup na Festivalu američkog filma u francuskom Deauvilleu, gdje je trebala govoriti o "Jane", dokumentarcu o svome životu koji je snimila njezina kći Charlotte. Svjesna svog krhkog zdravstvenog stanja, pjevačica i glumica Jane Birkin dala je kobnu prognozu neposredno, samo nekoliko dana prije svoje smrti, dok je s violončelistom Camilleom Thomasom izvodila svoju pjesmu "Je t'aime", kada je glasno izgovorila: "Ovo će biti moja pogrebna glazba". I bila je.

