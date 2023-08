Nakon Mljeta Bezos s ekipom snimljen i kod Lastova, sunčani dan iskoristili su za odmor i morske aktivnosti

Američki milijarder i vlasnik Amazona Jeff Bezos (59) i dalje odmara na našem Jadranu u društvu poznatih prijatelja. Nakon što je prije nekoliko dana snimljen sa zaručnicom Lauren Sanchez (53) i prijateljima pjevačicom Katy Perry i njezin zaručnikom, glumcem Orlandom Bloomom te glazbenikom Usherom i bivšom manekenkom Kelly Sawyer tijekom šetnje Stradunom i na večeri u Dubrovniku Bezos je odlučio odmoriti od gradske vreve i svoje prijatelje počastiti večerom na palubi skupocjene jahte "Koru" u uvali Polače na otoku Mljetu, a nakon Mljeta "Koru" su usidrili i kod Latova.

Veselo društvo na jahti sunčani dan provelo je odmarajući na palubi i uživajući u morskim aktivnostima. Neki od njih odlučili su se za veslanje, neki su uživali na SUP-u, a bilo je i onih koji su se odvažili na ronjenje i istraživanje podmorja.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Bezosova superjahta "Koru" prvi je put u Hrvatskoj uočena sredinom kolovoza kod Elafitskih otoka, a nešto kasnije bila je usidrena kod otoka Lokruma. "Koru" ima čak 127 metara i smatra se najvećom jedrilicom na svijetu. Visoka je čak 76 metara, ima helidrom i veliki bazen, a prima do 18 gostiju. Za koje se brine 40-ak članova posade. Na ljestvici najvećih jahta na svijetu, "Koru" je na 32. mjestu. To je ujedno i najveća jahta koju je izgradila nizozemska tvrtka Oceanco, a gradnja je trajala od 2021. godine. Vrijednost ovog skupocjenog plovila procjenjuje se na 500 milijuna dolara, a procjenjuje se da je za održavanje te jahte godišnje potrebno čak 25 milijuna eura, što za Jeffa Bezosa čije se bogatstvo procjenjuje na 144 milijarde dolara zasigurno nije problem.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

No, da nije sve baš idilično kada je riječ o "Koru" potvrđuje i kontroverza koja je prati. Naime, plovilo je isprva građeno u Rotterdamu, a zbog visine jarbola koji imaju do 39 metara zamalo je bio dekonstruiran povijesni most Koningshaven što je građane Rotterdama toliko razbjesnilo te su zaprijetili da će "Koru" gađati jajima ako pri prolasku ošteti most. Brod je potom premješten u drugo brodogradilište u gradu, a jarboli su tijekom premještanja uklonjeni.

Sve je, srećom, završilo bez skandala pa Bezos i njegova Lauren sada bezbrižno uživaju ploveći Europom u društvu dragih prijatelja. Prije nego što su uopće stigli na našu obalu Bezos i Sanchez dio odmora proveli su u Grčkoj gdje im se na jednoj zabavi pridružila i hollywoodska glumica Demi Moore, a prije su plovili i talijanskim vodama gdje su navodno organizirali i proslavu zaruka na kojoj je bio i Bill Gates.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Podsjetimo, njihova veza počela je javno tako da su mediji objavili priču o milijarderovu preljubu, a isti dan njegova tadašnja supruga Mackenzie Tuttle (53) i on objavili su na Twitteru da se razvode. Otprilike u isto vrijeme, Sanchez je svom tadašnjem suprugu Patricku Whitesellu (58) rekla istinu o svojoj vezi s Bezosom. Nakon što su okončali prijašnje brakove, par se zaručio u svibnju ove godine tijekom filmskog festivala u Cannesu.

