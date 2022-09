Prijatelj Lea DiCaprija otkrio zašto glumac sa svakom curom prekine kad navrši 25: 'To nije ono što on želi'

Oskarovac Leonardo DiCaprio (47) i glumica i model Camila Morrone (25) prekinuli su četverogodišnju vezu, potvrdili su izvori za People prije nekoliko dana. Razlog prekida nije poznat, no mnogi su se nadovezali da je zanimljivo kako i ova, sada bivša djevojka, slavnog glumca, ima 25 godina u trenutku kada su prekinuli. Još prije tri godine primijetio je to i jedan korisnik Reddita. Naime, on je tada objavio graf koji pokazuje kako oskarovac nikad nije bio u vezi s djevojkom starijom od 25 godina. Sve njegove javnosti poznate djevojke ostavljao je najkasnije nakon što bi proslavile 25. rođendan, a to se dogodilo i Camili.

- Kad djevojke napune 25 godina, one traže nešto više. Žele se udati i skrasiti. To nije ono što Leo želi. On ne želi obitelj niti želi biti sa ženom koja će ga na to tjerati - rekao je prijatelj slavnog glumca za Page Six. Dodao je i da Leonardo možda stari, ali da 'njegov ukus ne stari'.

- Čim upozna djevojku, sat počinje otkucavati. Ako nakon nekoliko godina postane prestara, onda postane stvar prošlosti. Ista stvar je ako mu se pokuša previše približiti - kazao je.

Čini se da Leo nije dugo patio jer je već nekoliko dana nakon prekida na svoju jahtu pozvao 22-godišnju bogatašicu, Ukrajinku Mariju Beregovu. Fotke je objavio Daily Mail, a možete ih pogledati OVDJE. Beregova se inače nedavno razvela od supruga, Ahmeda Masouda Abdelhafida, unuka desne ruke Muammara Gaddafija.

