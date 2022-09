Minea izbacila noge u ultrakratkoj haljinici, pratitelji oduševljeni: 'Sve ljepša i ljepša'

Pjevačica i voditeljica Renata Končić Minea (44) novom je objavom na društvenim mrežama privukla mnogo pažnje. Minea je objavila fotografije nastale nakon jednog koncerta. Zablistala je u ultrakratkoj crvenoj haljini na preklop koja je naglasila njezinu liniju, noge i preplanuli ten. Kombinaciju je upotpunila zlatnim detaljima, sandalama i decentnim nakitom i crvenim ružem.

Ispod fotografija ubrzo su se nanizali brojni komplimenti pratitelja koji su joj poručili da izgleda sjajno.

''Diva u crvenom'', ''Savršena'', ''Divna'', ''Zgodna Minea'', ''Vatra živa'', ''Predivna'', ''Wow'', ''Top žena'', ''Bravo ljepotice, sve ljepša i ljepša'', samo je dio komentara.

Pjevačica često na društvenim mrežama dobiva komplimente na račun svog izgleda, a u intervju koji nam je dala prije godinu dana, otkrila je kako održava liniju.

- Poznata sam kao osoba koja je veliki gurman, koja jako voli kuhati i koja cijeli svoj život vodi bitku s kilogramima. S vremenom sam prihvatila svoje tijelo takvo kakvo jest. Zadnjih godina znam što smijem jesti, a što ne. Nema nekih konkretnih dijeta, ali trudim se jesti zdravo. Uz to idem i na vježbanje tri puta tjedno otkako su se otvorile teretane. Prije toga išla sam tri puta tjedno na Jarun i kombinirala brzo hodanje s trčanjem. To me spašavalo u pandemiji, pronašla sam svoj ispušni ventil. Kad se opustim s prehranom i tjelovježbom, to se na meni odmah vidi, ali ima mjeseci u godini kad si dam oduška. - rekla je Minea.

