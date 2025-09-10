Princ Harry i kralj Charles će se pomiriti? Sin odlučio posjetiti bolesnog oca prvi put nakon 18 mjeseci, ali još nije vidio brata

Princ Harry stigao je danas u Clarence House na dugo očekivani sastanak pomirenja sa svojim ocem kraljem Charlesom III. Vojvoda od Sussexa uočen je kako stiže u kraljevsku rezidenciju na njihov prvi susret licem u lice nakon više od godinu i pol dana, otkako je Harry u veljači 2024. hitno došao preko Atlantika vidjeti monarha nakon što je saznao za njegovu dijagnozu raka.

Ranije je kralj viđen kako stiže u Clarence House u 16 sati, nakon što je sletio u RAF Northolt u zapadnom Londonu oko 15 sati letom iz zračne luke Aberdeen. Njegov 40-godišnji sin Harry bio je danas poslijepodne u White Cityju gdje je obilazio Centar za proučavanje ozljeda od eksplozije, a posjet je završio nešto nakon 15 sati. Viđen je kako se vozom dovozi u Clarence House u 17:20.

Kasnije danas vojvoda će biti na recepciji povezanoj s Invictus Igrama, koje je pokrenuo 2014. godine kao turnir za ozlijeđene vojnike i veterane. Harry je imao oko tri sata vremena za susret s Charlesom između svojih dvaju obveza u Londonu danas poslijepodne, a imat će dodatno vrijeme sutra ujutro prije sudjelovanja na još jednom završnom događaju prije leta natrag u Kaliforniju.

Vojvoda je treći dan u rijetkom četverodnevnom putovanju u Ujedinjeno Kraljevstvo, tijekom kojeg obavlja niz samostalnih dobrotvorno-humanitarnih posjeta, ali do danas nije vidio ni kralja ni svog brata Williama. Harry je stigao u Britaniju u ponedjeljak i sudjelovao je na WellChild Awardsu u londonskom hotelu Royal Lancaster kako bi proslavio postignuća teško bolesne djece. Zatim je jučer otputovao automobilom u Nottingham posjetiti Community Recording Studio i najaviti osobnu donaciju od 1,1 milijuna funti za BBC-jev Children In Need.