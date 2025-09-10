Simona Mijoković otkrila zašto skriva svoju djecu: 'I egzorcist me blagoslovio u toj odluci'

Simona Mijoković ponovno se javila na društvenim mrežama gdje je odgovorila na pitanje koje joj pratitelji često postavljaju, a vezano je uz njenu djecu. ''Najčešća pitanja u inboxu često budu gdje su mi djeca? Zašto na mojim slikama nikada nisu viđena djeca? Iako sam o tome svjedočila više puta, ponovit ću za one koji su možda u neznanju. Moj muž i moja malenost odlučili smo svoju darovanu nam dječicu čuvati u tišini i skrovitosti. Djeca su uvijek sa mnom (samo kada sam bila u bolnici dolazili su mi u posjetu u Linzu)'', napisala je. ''Puno sam o tome razgovarala i sa svećenicima, posebno onima koji me prate uz duhovnika, a posebno me blagoslovio u toj odluci i egzorcist pater Petar (koji mi je itekako rekao kako je 'eksponiranje slikama' na internetu malodobne djece i koji nisu još pod zaštitom svih sakramenta, jako opasno za njihov duh!). Naravno, svatko neka razluči u svojoj slobodi, kroz osobnu molitvu i s razgovor s bračnim drugom. Osobno se tome protivim, jer poznato mi je (osobno) kako internet može ostaviti loše posljedice na djecu i itekako ih odvući prema široj stazi. Da ne pišem koliko je pedofilije na internetu i koliko se iskorištavaju malodobna djeca i stavljaju ih se na različite stranice. Naravno da ništa u životu nije pouzdano, ali vjera je ta koja nas u konačnici čuva, vodi i nosi u Njegovo Presveto Srce. Ali zato možemo svu djecu svaki dan posvećivati i prikazivati Presvetom Srcu Isusovom. I svaki dan moliti da ih Krv Kristova čuva, štiti, blagoslovi i spasi!'', dodala je. Simona prepričala što je doživjela u Međugorju: ''Bilo je ovo moje drugo ukazanje i sad je srce točno osjetilo kad je završilo''

Ipak, o njima je otkrila poneki detalj.

''Joshua je krenuo u 2. razred, Amalia u 1. razred, Zvjezdanica je vrtiću, a Michael je sa mnom doma. I radosna sam zaista i blagoslovljena majka gledajući kako moja djeca od začeća rastu u posvećenju Presvetog Srca Isusova. Sve je dar i sve je milost da se ne bih hvalila; Samo se mogu hvaliti Križem Gospodina Isusa Krista! Blagoslovljena školska godina svim učenicima, roditeljima i učiteljima, neka vas Presveto Srce, blago i ponizno čuva i štiti u Ljubavi Vječnoj'', zaključila je.

Podsjetimo, Simona je nedavno otvoreno i emotivno podijelila svoje svjedočanstvo vjere. Simona je javnosti nekada bila poznata po sasvim drugačijem životnom putu, a sada svoj život gradi na duhovnim temeljima i često gostuje na sličnim susretima diljem Hrvatske i šire. Mijoković je ovog puta govorila o svom iskustvu s vjerom, ali i o trudnoći.

''U bolnici je moje srce odmah poželjelo još dječice. Sestre su mi rekle da sam se tek porodila, a ja sam rekla da ne želim sterilizaciju. Već su tada doktori bili pomalo ljuti na mene, ali moje srce se odmah odricalo te ljutnje. Najvažnije je imati mir, a ako vas netko povrijedi, odricati se tih riječi i ljubiti ga'', rekla je. ''Maternica je zarasla i rekli su mi da sam zdrava i da mogu kući. U tom trenutku iz kapelice su pokucali na vrata sobe i donijeli mi svetu pričest. I to mi je bilo toliko znakovito. Amalija je rođena i sve je bilo odlično'', dodala je.

Ispričala je i kako je njezina kušnja počela kada je njezina kći Gabrijela ušla u pubertet, ali da se uvijek molila. Govorila je i o operaciji koju je imala nakon nekoliko carskih rezova. ''Dječica su kraj mene, a moja utroba kao da nikada nije rađala. Bog je to učinio'', rekla je te je uslijedio pljesak.

Simona je i ranije govorila o svojoj obitelji i vjeri. Na Facebooku se tako često javi te podijeli dio svoje priče. Simona je tako u lipnju proslavila svoj 41. rođendan i ovu posebnu prigodu obilježila je na sebi svojstven način – dirljivom i iznimno osobnom objavom na Instagramu koja je dirnula srca njezinih brojnih pratitelja. Uz fotografiju na kojoj pozira s rođendanskom tortom, Simona je napisala dugo pismo posvećeno "djevojčici u sebi", prisjećajući se svog trnovitog životnog puta. Na fotografiji Simona blista od sreće u veseloj ljetnoj haljini s uzorkom limuna, držeći u rukama zelenu rođendansku tortu s brojem 41. Iza nje, prostorija je ukrašena balonima iste boje, no ono što najviše privlači pažnju jest pozadina ispunjena brojnim vjerskim simbolima. Veliki kip anđela, raspelo na zidu i uokvirene svete slike jasno svjedoče o smjeru kojim Simona već godinama kroči.